Politica

2026, declarat oficial „Anul Statelor Unite ale Americii în România”

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2026, declarat oficial „Anul Statelor Unite ale Americii în România”România și SUA. Sursa foto: Facebook/Ambasada României în Statele Unite ale Americii
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Din cuprinsul articolului

Parlamentul României a adoptat marți proiectul de lege prin care anul 2026 este declarat oficial „Anul Statelor Unite ale Americii în România”.

„Anul Statelor Unite ale Americii în România”, o inițiativă AUR

Inițiativa legislativă, depusă de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), are ca obiectiv consolidarea relațiilor dintre România și Statele Unite, precum și promovarea valorilor democratice și a parteneriatului strategic dintre cele două state.

Potrivit actului normativ, pe parcursul anului 2026 vor putea fi organizate o serie de manifestări dedicate cooperării româno-americane, de la conferințe și dezbateri publice până la evenimente culturale, academice și educaționale.

Programul va include, de asemenea, acțiuni de diplomație publică și alte inițiative menite să evidențieze colaborarea dintre cele două țări în domenii precum securitatea, educația, cultura și schimburile instituționale.

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Manifestări în toată țara

Legea oferă autorităților administrației publice centrale și locale posibilitatea de a sprijini desfășurarea acestor evenimente prin asigurarea suportului logistic și material necesar.

Astfel, instituțiile statului vor putea contribui la organizarea manifestărilor dedicate acestui an tematic, în funcție de atribuțiile și resursele disponibile.

Un capitol distinct al legii vizează implicarea serviciilor publice de radio și televiziune. Conform prevederilor adoptate, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor putea pune la dispoziție, la solicitare, spații de emisie pentru materiale dedicate „Anului Statelor Unite ale Americii în România”.

Timpul alocat acestor programe nu va putea depăși 1% din totalul timpului de emisie.

constitutia SUA

constitutia SUA / Sursa foto: dreamstime.com

„Anul Statelor Unite ale Americii în România” - care e scopul inițiativei

Inițiatorii proiectului susțin că demersul urmărește evidențierea importanței relației strategice dintre România și Statele Unite, într-un context internațional marcat de provocări de securitate și schimbări geopolitice majore. Potrivit AUR, legea reprezintă un semnal de susținere pentru aprofundarea cooperării bilaterale și pentru promovarea valorilor comune care stau la baza parteneriatului dintre cele două state.

„Prin adoptarea acestui proiect de lege, AUR reconfirmă importanţa parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii şi susţine dezvoltarea unor iniţiative care contribuie la întărirea relaţiei bilaterale şi la promovarea valorilor democratice comune”, a transmis formațiunea într-un comunicat.

După adoptarea în Parlament, legea urmează să fie transmisă președintelui României pentru promulgare. Odată publicată în Monitorul Oficial, autoritățile vor putea începe pregătirea calendarului de evenimente și a programelor care vor marca, pe parcursul anului 2026, relația strategică dintre România și Statele Unite ale Americii.

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