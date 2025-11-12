Schimbări majore în conducerea TVR, SRR și AEP. Fost jurnalist EvZ, favorit pentru șefia Televiziunii Române

Parlamentul declanșează procedura de numire a noilor conduceri la Televiziunea Română (SRTV), Radioul Public (SRR) și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Potrivit surselor politice, fostul senator PNL Vlad Pufu este principalul favorit pentru funcția de Președinte-Director General al TVR, în locul lui Dan Turturică.

Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au început astăzi procedura oficială pentru numirea noilor conduceri ale celor trei instituții-cheie: Societatea Română de Televiziune (SRTV), Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Potrivit calendarului stabilit, audierile și avizele din comisiile de specialitate vor fi urmate de un vot în plenul reunit al Parlamentului, programat pentru marți, 18 noiembrie, când se vor decide noii titulari de mandate.

Mandatul actualului Consiliu de Administrație al TVR, condus de Dan Cristian Turturică, expiră vineri, 14 noiembrie, iar conducerea interimară va fi asigurată până la instalarea unei noi echipe.

Surse parlamentare au dezvăluit că Vlad Pufu, fost senator PNL de Buzău, este principalul nume vehiculat pentru preluarea funcției de Președinte-Director General al SRTV.

Vlad Pufu a fost parlamentar până în 2024 și membru al Comisiei pentru Cultură și Mass-Media din Senat. În plan profesional, are o carieră îndelungată în presă: a fost implicat în activitatea postului B1 TV, a deținut televiziunea Medika TV și a lucrat anterior în redacția Evenimentului Zilei.

De-a lungul ultimilor ani, Pufu a criticat în repetate rânduri managementul defectuos al Televiziunii Române, acuzând lipsa unei viziuni moderne și politizarea excesivă a instituției.

În cazul în care va fi confirmat de plenul Parlamentului, el ar urma să preia o instituție aflată într-o situație financiară delicată, cu pierderi constante și audiențe minime.

Dan Cristian Turturică a fost numit în noiembrie 2021, în timpul mandatului fostului președinte Klaus Iohannis. De atunci, situația financiară a Televiziunii Publice s-a deteriorat vizibil.

În 2022, TVR a raportat un profit de circa 4 milioane de lei, însă acest rezultat s-a bazat pe rezervele financiare de peste 50 de milioane de lei lăsate de administrația anterioară.

După epuizarea acestor fonduri, instituția a intrat într-un declin abrupt.

Conform datelor financiare interne, în 2023 TVR a înregistrat o pierdere de 16,8 milioane de lei, iar în 2024 pierderea s-a ridicat la 8,8 milioane de lei. Pentru anul 2025, proiecțiile bugetare estimează un deficit de cel puțin 23 de milioane de lei, sumă care ar putea fi depășită dacă nu se iau măsuri urgente.

În privința performanței editoriale, TVR a coborât până pe locurile 17–18 în topurile de audiență, fiind depășită inclusiv de posturi de nișă dedicate copiilor.

În același timp, 85% din bugetul instituției este consumat de cheltuieli salariale, ceea ce face aproape imposibilă finanțarea investițiilor și a programelor de conținut. Costurile cu sateliții și licențele de frecvență, care depășesc anual câteva sute de milioane de lei, sunt acoperite cu dificultate.

Surse interne citate de EVZ susțin că, deși austeritatea este invocată constant, conducerea TVR a aprobat o nouă organigramă cu peste 90 de posturi de conducere, față de 65–70 anterior.

Mai mult, Dan Turturică și-ar fi majorat propriul salariu și indemnizațiile aferente funcțiilor de management.

Situația paradoxală din interiorul televiziunii publice a fost descrisă de surse din instituție ca fiind „lux administrativ într-o clădire care se degradează vizibil”.

S-au semnalat cazuri în care lifturile nu au funcționat timp de trei ani, iar birourile nu mai beneficiază de minime lucrări de întreținere.

În același timp, presa a relatat că președintele-director general Dan Turturică a efectuat cele mai multe deplasări externe dintre toți șefii de instituții publice, decontând mese și transporturi din fondurile TVR, inclusiv în weekend.

Aceste deplasări ar fi inclus și vizite efectuate de directorul său de cabinet.

Declinul TVR este dublu: economic și editorial.

Deși dispune de un buget anual de peste 400 de milioane de lei, instituția nu a reușit să își redefinească identitatea publică.

Emisiunile informative pierd constant teren în fața canalelor private, iar investițiile în digitalizare sunt aproape inexistente.

În plan politic, multiple surse susțin că TVR a fost administrată sub influența directă a unor „cercuri apropiate Cotroceniului”, ceea ce a dus la un climat intern tensionat și la decizii strategice contestate.

Votul de săptămâna viitoare nu vizează doar conducerea TVR, ci și pe cea a Radioului Public și a Autorității Electorale Permanente, instituții esențiale pentru spațiul public și pentru corectitudinea proceselor electorale.

În cazul TVR, miza este una majoră: o instituție cu peste 2.000 de angajați, cu un buget uriaș și o influență potențială în an electoral.

Numirea unui nou Consiliu de Administrație și a unui Președinte-Director General va stabili direcția editorială pentru următorii patru ani.