Avocata Silvia Uscov a anunţat luni, pe Facebook, demisia sa din partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), motivând că nu mai împărtăşeşte aceleaşi valori cu formaţiunea politică condusă de George Simion.

În mesajul publicat pe Facebook, Silvia Uscov a explicat decizia sa în termeni clari:

„Îmi anunţ public demisia din partidul AUR. Am intrat în acest partid cu bună credinţă, pentru a lupta pentru democraţie, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi a interesului naţional.”

Ea a precizat că demisia vine după o perioadă de reflecţie internă şi după ce a constatat divergenţe profunde:

„Din păcate, am descoperit că nu suntem animaţi de aceleaşi valori, deşi port respect pentru câteva persoane deosebite din acest partid, şi la care m-am gândit atunci când am revenit după prima tentativă de a ieşi din partid pe data de 1 martie 2026.”

Silvia Uscov a mai criticat recent şi ideea organizării de alegeri anticipate, susţinută cu insistenţă de liderul AUR, George Simion. Avocata a argumentat că:

„Nu alegerile, ca proces democratic, sunt periculoase. Periculos este momentul prost ales. Pieţele nu pedepsesc votul oamenilor, ci lipsa de predictibilitate şi de disciplină fiscală.”

Intrarea Silviei Uscov în AUR fusese anunţată cu entuziasm de George Simion în urmă cu aproximativ un an. Pe 2 iunie 2025, liderul AUR declara:

„Doamna avocat Silvia Uscov se alătură echipei AUR. Pe zi ce trece, la nivel central dar şi în judeţe ni se alătură tineri şi profesionişti.”

Demisia Silviei Uscov reprezintă o lovitură de imagine pentru AUR, care pierde astfel o figură cunoscută publicului, percepută ca profesionistă şi cu experienţă juridică. Avocata a fost una dintre vocile active ale partidului în spaţiul public, mai ales pe teme legate de justiţie şi drepturi fundamentale.

Gestul său survine într-un context politic marcat de tensiuni interne şi externe pentru AUR, partid care încearcă să îşi consolideze poziţia pe scena politică românească. Demisia vine la scurt timp după ce Uscov exprimase public dezacorduri faţă de anumite direcţii strategice ale formaţiunii, în special privind calendarul electoral.

Până acum, nici George Simion, nici alte oficialităţi AUR nu au reacţionat oficial la anunţul demisiei Silviei Uscov.