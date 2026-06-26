Ministerul Sănătății a anunțat că a efectuat, în această săptămână, plăți în valoare de 438,1 milioane de lei pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cea mai mare sumă achitată într-un interval de șapte zile de la lansarea programului.

Fondurile sunt destinate investițiilor în spitale, digitalizarea sistemului sanitar și modernizarea cabinetelor medicilor de familie.

Potrivit instituției, banii au fost direcționați către proiecte aflate deja în implementare, inclusiv șantiere pentru infrastructura medicală, achiziția de echipamente și investiții menite să îmbunătățească serviciile oferite pacienților. Ministerul consideră că ritmul plăților reflectă accelerarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

O parte importantă a celor 438,1 milioane de lei este alocată construirii și modernizării infrastructurii spitalicești și prespitalicești. Fondurile susțin proiecte aflate deja în execuție și contribuie la dotarea unităților sanitare cu echipamente medicale noi.

În paralel, continuă investițiile în digitalizarea spitalelor și a instituțiilor administrative din sistemul sanitar, cu scopul de a eficientiza activitatea și de a îmbunătăți accesul pacienților la servicii medicale.

Programul finanțat prin PNRR include și renovarea, modernizarea și dotarea cabinetelor medicilor de familie din întreaga țară.

Totodată, Ministerul Sănătății investește în creșterea siguranței pacienților prin achiziția de echipamente destinate prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale. O altă componentă importantă vizează extinderea și dotarea secțiilor de terapie intensivă pentru nou-născuți.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că nivelul plăților confirmă faptul că investițiile finanțate prin PNRR au trecut din faza de planificare în cea de implementare.

„Sumele plătite reprezintă confirmarea faptului că proiectele din PNRR au trecut de pe hârtie direct în realitate. Vorbim despre șantiere active, echipamente care încep să ajungă în spitale și o transformare profundă a condițiilor în care sunt tratați românii, de la cabinetul medicului de familie și până la cele mai complexe secții de terapie intensivă neonatală”, a declarat ministrul.

Reprezentanții Ministerului Sănătății precizează că vor continua monitorizarea tuturor proiectelor finanțate prin PNRR pentru a asigura respectarea graficelor de execuție și utilizarea integrală a fondurilor europene disponibile.

Implementarea investițiilor este considerată esențială pentru modernizarea infrastructurii sanitare și pentru creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților din România.