Ministerul de Externe al Qatarului a anunțat că următoarea rundă de discuții va avea loc după funeraliile liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, programate pentru 9 iulie, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Autoritățile qatareze au transmis că reuniunea de la Doha a înregistrat „progrese pozitive” în ceea ce privește aspectele tehnice prevăzute în memorandum și că negocierile continuă pe baza rezultatelor summitului desfășurat anterior în Elveția.

Întâlnirile au avut loc prin intermediul mediatorilor din Qatar și Pakistan, fără ca reprezentanții americani și iranieni să se întâlnească direct.

Președintele american Donald Trump a declarat la Washington că procesul privind limitarea programului nuclear iranian evoluează favorabil.

„Denuclearizarea Iranului avansează bine. Au avut întâlniri foarte bune și vom vedea ce urmează”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Totuși, surse participante la negocieri au precizat că dosarul nuclear nu a fost abordat în această rundă, discuțiile având un caracter strict tehnic. Vicepreședintele american JD Vance a confirmat că subiectul urmează să fie analizat într-o etapă ulterioară.

De asemenea, emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner, trimiși anterior în regiune pentru negocieri la nivel înalt, nu au participat la reuniunile desfășurate la Doha.

Unul dintre cele mai importante subiecte rămâne situația din Strâmtoarea Ormuz, coridor maritim prin care tranzitează aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate.

Deși traficul comercial a fost reluat parțial după încetarea ostilităților, navigația continuă să fie afectată de incertitudini. La sfârșitul săptămânii trecute, Statele Unite și Iranul au efectuat noi atacuri reciproce după ce o navă cargo a fost lovită în zonă.

Două surse iraniene de rang înalt au declarat că Teheranul urmărește recunoașterea internațională a controlului asupra strâmtorii și intenționează să introducă taxe pentru nave începând cu mijlocul lunii august, după expirarea perioadei de scutire prevăzute în acordul provizoriu.

În același timp, presa de stat iraniană a relatat că o navă comercială străină a eșuat în ape puțin adânci, în afara culoarului de navigație stabilit de autoritățile iraniene.

Declarațiile președintelui Donald Trump privind posibilitatea evitării unei noi escaladări militare au influențat rapid piețele internaționale. Prețurile petrolului au coborât la cel mai redus nivel din ultimele patru luni, iar mai mulți analiști și-au revizuit în scădere estimările privind evoluția cotațiilor.

Specialista în piața petrolului Vandana Hari, fondatoarea companiei Vanda Insights, a apreciat că Strâmtoarea Ormuz „continuă să se redeschidă, însă procesul este inegal, imprevizibil și lipsit de transparență deplină”.

Mai multe state europene și-au exprimat disponibilitatea de a participa la operațiuni de deminare în zonă. Totuși, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Germania nu intenționează să participe la astfel de misiuni, invocând lipsa cooperării din partea Iranului.

În pofida dialogului reluat la Doha, diferențele dintre Washington și Teheran rămân semnificative, iar dosarele cele mai sensibile, inclusiv programul nuclear iranian și statutul Strâmtorii Hormuz, urmează să fie negociate în rundele viitoare.