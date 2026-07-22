Probleme pe una dintre principalele rute de petrol. România, printre țările afectate

România ar putea fi afectată de oprirea livrărilor de petrol kazah prin Marea Neagră, după ce Kazahstanul a decis suspendarea pompării către terminalul Consorțiului Conductei Caspice de la Novorossiisk. Măsura, apărută în urma atacurilor cu drone asupra unor petroliere, pune presiune pe una dintre principalele surse de țiței folosite de rafinăriile românești, relatează Bloomberg, care citează două surse familiarizate cu situația.

Una dintre sursele citate de Bloomberg a afirmat că firmele se tem să mai trimită nave la terminalul CPC, după atacurile produse în ultimele zile. În cazul în care suspendarea transportului prin conductă va continua până la sfârșitul săptămânii, Kazahstanul ar putea fi obligat să își reducă producția de petrol. Aproximativ 80% din exporturile petroliere ale Kazahstanului trec prin sistemul CPC, care leagă zăcămintele din această țară de terminalul maritim aflat în apropierea orașului Novorossiisk.

În 2024, prin sistem au fost transportate 63 de milioane de tone de petrol. Dintre acestea, 55 de milioane de tone au provenit din Kazahstan. Țara ocupă locul al 12-lea în clasamentul mondial al producătorilor de petrol și extrage zilnic aproximativ 1,8-1,9 milioane de barili.

Ministerul de Externe din Kazahstan a anunțat că statul condamnă atacurile asupra petrolierelor civile din zona terminalului maritim CPC. Poziția instituției a venit după incidentele produse în zilele de 17, 19 și 20 iulie. Autoritățile kazahe au calificat atacurile drept inacceptabile și au afirmat că acestea afectează interesele economice ale țării. Ministerul kazah de externe a anunțat că statul își va apăra drepturile în conformitate cu legislația internațională și că intenționează să solicite despăgubiri integrale.

„Aceste acțiuni sunt acte deliberate care urmăresc destabilizarea comerțului internațional legitim și a piețelor energetice mondiale și subminează totodată siguranța lanțurilor globale de transport și logistică”, se arată în declarația ministerului kazah de externe.

Țițeiul kazah transportat cu petroliere prin Mările Neagră și Azov ajunge inclusiv în România. Consumul anual de țiței al țării noastre este de aproximativ zece milioane de tone, în timp ce producția internă acoperă doar 2,9 milioane de tone. Astfel, aproximativ 70% din necesarul României provine din importuri. Principalele țări de origine sunt Kazahstan, Azerbaidjan și Irak.

Peste 80% din petrolul importat de România este de origine kazahă, iar acesta este folosit de rafinăriile Petromidia și Petrobrazi.

În cazul rafinăriei Petromidia, petrolul din Kazahstan este descărcat în portul Midia, operat de Rompetrol. Restul cantităților ajung în portul Constanța. Deși petrolul traversează conducte aflate pe teritoriul Rusiei și ajunge în portul Novorossiisk, acesta este certificat ca produs non-rusesc și nu intră sub incidența sancțiunilor.

Transporturile realizate prin Novorossiisk sunt afectate parțial în urma atacurilor asupra petrolierelor din Marea Azov. Vineri, petrolierul „Nordic Zenith” a fost lovit de două drone și a luat foc în timp ce se apropia de terminalul maritim.

O zi mai târziu, dronele au lovit petrolierele „Asia” și „Nissos Ios”, iar luni a fost atacat petrolierul „Nelsa”. Incidentele au determinat companiile să evite trimiterea unor noi nave către terminal, ceea ce a dus la decizia de suspendare a pompării petrolului prin conductă.

Ucraina a respins orice legătură cu atacurile asupra petrolierelor aflate în zona terminalului CPC. Ambasadorul Ucrainei în Kazahstan, Viktor Maiko, a cerut să nu fie lansate acuzații înainte de apariția unor dovezi.