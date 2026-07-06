OPEC+ crește producția de petrol după reluarea exporturilor prin Strâmtoarea Ormuz

Statele din alianța OPEC+ au aprobat duminică o nouă majorare a producției de petrol, care va intra în vigoare din august. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni online și vine în contextul în care transporturile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz revin treptat la normal, iar prețurile petrolului s-au stabilizat după conflictul dintre SUA și Iran, potrivit Reuters.

OPEC+ a anunțat o nouă majorare a cotelor de producție, de 188.000 de barili pe zi, începând din luna august. Este a treia decizie de acest fel adoptată în ultimele luni, după creșterile aprobate pentru iunie și iulie.

Politica de producție este coordonată de șapte state din cadrul alianței: Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan și Oman. Din aprilie până în iulie, aceste țări au aprobat creșteri cumulate de aproape 800.000 de barili pe zi.

O parte importantă din volumele planificate nu a ajuns însă pe piață, deoarece conflictul dintre SUA și Iran a afectat transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru exporturile de țiței din Golf.

Datele OPEC arată că producția grupului a coborât la 33,13 milioane de barili pe zi în luna mai, comparativ cu 42,77 milioane de barili pe zi în februarie, înainte de izbucnirea conflictului.

În luna iunie, nivelul producției a început să crească din nou, pe măsură ce exporturile din statele Golfului au fost reluate. Cu toate acestea, volumele rămân sub cele înregistrate înaintea războiului.

În același timp, cotațiile petrolului au revenit aproape de nivelurile anterioare conflictului. Evoluția a fost influențată de reducerea importurilor Chinei, majorarea exporturilor din afara Orientului Mijlociu și utilizarea rezervelor strategice coordonată de Agenția Internațională pentru Energie.

Analistul UBS Giovanni Staunovo a declarat că decizia OPEC+ era așteptată de piață, iar investitorii urmăresc acum ritmul în care transporturile de petrol vor reveni la normal prin Strâmtoarea Ormuz, dar și evoluția cererii globale, în special în China.

Acordul preliminar convenit între Washington și Teheran pentru încetarea conflictului a redus temerile privind aprovizionarea cu petrol și a alimentat așteptările privind normalizarea exporturilor.

La finalul săptămânii trecute, petrolul Brent era tranzacționat în jurul valorii de 72 de dolari pe baril, mult sub nivelurile de peste 120 de dolari atinse în perioada conflictului și apropiat de cotațiile înregistrate înainte de izbucnirea războiului.

În paralel, alianța OPEC+ se confruntă și cu provocări interne. Emiratele Arabe Unite au părăsit grupul la sfârșitul lunii aprilie pentru a produce fără restricțiile impuse de alianță, iar Irakul solicită cote de producție mai mari.

După decizia adoptată pentru luna august, cele șapte state care coordonează politica de producție mai au de readus pe piață aproximativ 379.000 de barili pe zi din reducerea voluntară de 1,65 milioane de barili pe zi convenită în 2023. Dacă la reuniunea programată pe 2 august va fi aprobată o nouă majorare pentru luna septembrie, întreaga reducere voluntară va fi, în mare parte, eliminată.