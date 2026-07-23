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Traficul naval, restricționat pe timpul nopții în cel mai mare port al Rusiei

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Traficul naval, restricționat pe timpul nopții în cel mai mare port al RusieiNovorossiisk. Sursa foto: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Traficul naval pe timpul nopții a fost restricționat în portul Novorossiisk, principalul hub maritim al Rusiei după volumul de marfă. Măsura vine pe fondul intensificării atacurilor cu drone atribuite Ucrainei și afectează una dintre cele mai importante rute de export ale acestei țări, potrivit Reuters.

Rusia restricționează traficul naval pe timpul nopții în portul Novorossiisk

Conform unor surse din sectorul agricol, navele nu mai pot intra și ieși din port între miezul nopții și ora 5:00 dimineața. În restul zilei, activitatea portuară se desfășoară în condiții normale.

Sursele au arătat că restricțiile au fost comunicate verbal operatorilor și expeditorilor, fără emiterea unui document oficial. Până în prezent, Ministerul Transporturilor din Rusia și administrația portului Novorossiisk nu au oferit un punct de vedere oficial, arată Reuters.

Novorossiisk

Novorossiisk. Sursa foto: Wikipedia

Portul are un rol esențial pentru exporturile Rusiei

Novorossiisk este cel mai mare port al Rusiei după volumul de marfă și gestionează aproximativ o treime din exporturile de cereale ale țării. Tot aici sunt încărcate cantități importante de petrol și alte mărfuri destinate piețelor externe.

Orice restricție impusă în acest port poate influența ritmul exporturilor și fluxul comercial al Rusiei, chiar dacă măsura este aplicată doar pe timpul nopții.

Rusia invocă motive de securitate după atacurile cu drone

Pe 21 iulie, Ministerul Transporturilor din Rusia a anunțat că navele nu mai pot acosta în zonele de apropiere ale porturilor Azov, din regiunea Rostov, și Kavkaz, din ținutul Krasnodar, dacă acestea nu sunt protejate de sisteme de apărare antiaeriană.

Autoritățile ruse au explicat că decizia urmărește creșterea siguranței navigației și protejarea echipajelor.

Cu doar câteva zile înainte, drone ucrainene au atacat terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice din Novorossiisk în timpul operațiunilor de încărcare a petrolului. În urma atacului, unul dintre cele două petroliere lovite a fost cuprins de un incendiu, episod care a determinat autoritățile să înăsprească măsurile de securitate în zonă.

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