Maia Sandu, mesaj după a treia dronă doborâtă de România

Președinte Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat, într-un mesaj pe X, cea de a treia încălcare a spațiului aerian al României de către Rusia în cazul dronei doborâte deasupra Mării Negre, duminică dimineață.

Președinta de la Chișinău a lăudat și felicitat, totodată, intervenția Forțelor Aeriene ale României în cazul celor trei drone doborâte.

„O altă dronă rusească a fost doborâtă astăzi deasupra României. Condamnăm încălcările sistematice ale spațiului aerian românesc de către Rusia - spațiul aerian NATO și UE. Apreciem abilitatea și curajul Forțelor Aeriene ale României”, a scris Maia Sandu.

„Securitatea României este securitatea Republicii Moldova. Suntem alături de România”, a adăugat președinta Republicii Moldova.

Reamintim că, duminică dimineața, președintele Nicușor Dan a anunțat că o a treia dronă a fost doborâtă de Forțele Aeriene Române, în zona Sulina-Chilia, potrivit unui anunț pe Facebook.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, a scris Nicușor Dan.

„Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.

Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a scris președintele.

Mesajul a fost transmis după ce o dronă a fost doborâtă la 10 km de Sfântu Gheorghe, sâmbătă, și o alta lângă Buzău, vineri.