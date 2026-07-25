Prețurile petrolului au înregistrat o scădere puternică vineri, după apariția unor informații potrivit cărora Pakistanul încearcă să faciliteze reluarea negocierilor dintre Statele Unite și Iran, cu sprijinul Chinei. Evoluția a schimbat rapid sentimentul investitorilor, care au redus prima de risc geopolitic acumulată în ultimele zile, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, arată Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent, reperul internațional al pieței, s-au depreciat cu aproape 5%, ajungând la 95,73 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 4,3%, fiind tranzacționat la 88,27 dolari pe baril.

Scăderea vine după o perioadă de creșteri consistente. Până la declinul de vineri, cotația WTI acumulase un avans de aproximativ 7% în această săptămână, în timp ce Brent se apreciase cu peste 8%, pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Pakistanul încearcă să medieze reluarea dialogului dintre Washington și Teheran, iar această inițiativă beneficiază de susținerea Chinei.

„China este nemulţumită deoarece atacurile Iranului asupra altor state din Golf şi blocarea Strâmtorii Ormuz afectează interesele sale economice”, a declarat un oficial pakistanez.

Perspectivele unei reluări a negocierilor au redus temerile investitorilor privind o posibilă escaladare a conflictului și eventuale perturbări suplimentare ale aprovizionării cu petrol.

În paralel, situația militară din Orientul Mijlociu rămâne tensionată. Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a anunțat că a desfășurat a 13-a noapte consecutivă de atacuri asupra unor obiective militare din Iran.

Potrivit armatei americane, au fost vizate centre de comandă, depozite de drone, rețele de comunicații, instalații de supraveghere de coastă și capacități maritime, iar operațiunile au ca obiectiv diminuarea amenințărilor la adresa navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

CENTCOM a transmis că această rută maritimă rămâne deschisă navigației, în ciuda atacurilor recente atribuite Gărzilor Revoluționare iraniene, iar navele comerciale continuă să tranziteze zona sub protecția forțelor americane. În prezent, peste 50.000 de militari americani sunt desfășurați în Orientul Mijlociu.

Într-un interviu acordat publicației Axios, președintele american Donald Trump a afirmat că ia în calcul lansarea unui „atac masiv” asupra Iranului, despre care a spus că ar fi „mai amplu decât orice s-a văzut până acum” în actualul conflict.

Declarațiile au fost făcute după ce liderul de la Casa Albă a avertizat că va considera Iranul responsabil pentru orice noi atacuri comise de rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Teheran. Gruparea a revendicat recent lovirea a două petroliere saudite în Marea Roșie.

La rândul său, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a anunțat, prin intermediul presei de stat iraniene, că a atacat instalații militare americane aflate la o bază din Iordania.

Specialiștii apreciază că tensiunile din Marea Roșie și din Strâmtoarea Ormuz continuă să susțină o primă de risc geopolitic în prețul petrolului. Totuși, informațiile privind posibila reluare a negocierilor dintre Statele Unite și Iran au determinat investitorii să reducă rapid această primă.

Strategii de la UBS Global Wealth Management avertizează însă că piața ar putea subestima dificultățile privind reluarea producției și a exporturilor de petrol din Orientul Mijlociu. În opinia acestora, aprovizionarea va reveni mai lent decât estimează investitorii, iar piața petrolului va rămâne tensionată, chiar dacă prețul Brent ar putea coborî spre 85 de dolari pe baril până la sfârșitul anului.