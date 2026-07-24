Regimul din Iran ar fi respins joi un nou acord de încetare a focului, prezentat Teheranului de prim-ministrul irakian Ali al-Zaidi în numele președintelui american Donald Trump, scrie The New York Post.

Prim-ministrul irakian Ali al-Zaidi – proaspăt întors dintr-o vizită la Casa Albă și de la o întâlnire cu Trump la Biroul Oval – a dus acordul propus la Teheran și l-a prezentat unor înalți oficiali iranieni, care au refuzat să ia în considerare propunerea.

Termenii armistițiului respins sunt neclari, dar oficialii iranieni l-au descris ca fiind „singura ofertă de pe masă” și un „acord temporar” care nu rezolvă problema controlului în Strâmtoarea Ormuz

Președintele iranian Masoud Pezeshkian, negociatorul principal al Teheranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și ministrul de externe Abbas Araghchi s-au numărat printre cei care s-au întâlnit cu al-Zaidi și cu delegația irakiană.

La televiziunea de stat, Araghchi a declarat că al-Zaidi și-a împărtășit „opiniile și impresiile” din călătoria sa la Washington, dar a susținut că adăugarea unui alt mediator nu a fost necesară.

„Problema nu este transmiterea mesajelor”, a spus Araghchi. „Problema este perspectiva Americii, care este ilogică, lacomă și dominatoare.”

Respingerea acordului de încetare a focului vine în contextul în care forțele americane au efectuat atacuri aeriene asupra Iranului pentru a 13-a noapte consecutivă, iar Trump ia în considerare lansarea unui „atac masiv” pentru a presa regimul să revină la masa negocierilor.

„Iau în considerare un atac masiv. Mai mare decât orice am avut vreodată. Sunt aproape să iau o decizie. Suntem pe deplin pregătiți pentru asta”, a declarat președintele Donald Trump joi pentru Canalul 12 din Israel.

El a adăugat că Israelul se va alătura SUA în operațiune „în două minute” dacă va cere, dar a clarificat că „nu avem nevoie de nimeni” pentru a lansa potențiala escaladare.

Între timp, atacurile aeriene americane de joi au vizat centrele de comandă militară iraniene, instalațiile de depozitare a dronelor, rețelele de comunicații, siturile de supraveghere a coastelor și capacitățile maritime „pentru a diminua și mai mult amenințarea pe care Iranul o reprezintă pentru marinarii civili și navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”, potrivit Comandamentului Central al SUA.

„Căile navigabile internaționale rămân deschise tranzitului în ciuda atacurilor recente din partea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran”, a scris comandamentul combatant pe X. „Navele comerciale continuă să navigheze liber pe strâmtoare cu sprijin militar american.”

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