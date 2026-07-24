Noi atacuri ale SUA în Iran. Trump, amenințări pentru Houthi

Armata americană a lansat joi a 13-a noapte de atacuri împotriva unor ținte din Iran, vizând obiective militare și economice cheie, în timp ce ciocnirile continuau să se intensifice pe rutele de transport maritim, potrivit CENTCOM.

Atacurile au avut loc după ce rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au declarat că au vizat două petroliere saudite în Marea Roșie, ceea ce ar putea extinde războiul cu Iranul, deoarece petrolul internațional a depășit 100 de dolari pe baril.

La scurt timp după anunțarea noilor atacuri, presa de stat iraniană a raportat explozii în orașul portuar Bandar Abbas, un centru critic pentru transportul de provizii militare, precum și de mărfuri comerciale, unde două persoane ar fi fost rănite.

Au fost raportate explozii și pe insula Qeshm, care găzduiește depozite de active navale, inclusiv drone pe care Iranul le poate folosi pentru a ataca navele din Strâmtoarea Hormuz, precum și în nord-vest, lângă Andimeshk, Omidiyeh și Firuzabad. Patru persoane ar fi fost ucise și cinci rănite într-un atac cu rachete americane la periferia orașului Ahvaz, pe râul Karun, potrivit presei oficioase din Iran.

Comandamentul Central al SUA a declarat că cel mai recent atac a fost conceput pentru a „degrada și mai mult capacitatea Iranului de a amenința marinarii civili și navele comerciale care tranzitează apele regionale”, în timp ce americanii încearcă să recâștige controlul asupra căii navigabile strategice prin care a tranzitat o cincime din petrolul și gazele lumii în timp de pace.

Acesta a precizat că atacurile s-au încheiat cu puțin înainte de ora 5 dimineața, ora locală, vineri.

Între timp, houthii au amenințat că vor închide o altă rută comercială cheie, economia mondială fiind deja afectată de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. Iranul și SUA și-au intensificat atacurile în lupta pentru controlul strâmtorii, declanșând o luptă pentru rute alternative.

Președintele Donald Trump a amenințat cu „sancțiuni militare majore” împotriva teroriștilor houthi dacă atacurile lor asupra navelor continuă.

„Dacă vor face asta din nou, SUA vor trage la răspundere Iranul, în sensul că houthiii sunt un surogat și/sau un reprezentant al Iranului, iar pedepsele militare majore vor fi aplicate Iranului și, bineînțeles, houthiilor înșiși”, a scris Trump pe Truth Social.

Prețul țițeiului Brent, standardul internațional, a crescut cu peste 6%, ajungând la aproximativ 100 de dolari pe baril.

Prim-ministrul Ali al-Zaidi al Irakului, care are legături strânse atât cu SUA, cât și cu Iranul, s-a aflat joi la Teheran pentru a face apel la pace și dialog și a promis că nu va permite ca teritoriul irakian să fie folosit pentru atacuri asupra Iranului, a declarat biroul său. Al-Zaidi s-a întâlnit cu Trump la începutul acestei luni la Washington.