Valea Vipava, din vestul Sloveniei, atrage tot mai mulți turiști aflați în căutarea unor destinații autentice, ferite de aglomerația marilor centre turistice din Europa. Regiunea este comparată cu Provence datorită peisajelor mediteraneene, podgoriilor, câmpurilor de lavandă și gastronomiei locale, potrivit DailyMail.

Valea Vipava beneficiază de un climat blând, influențat de apropierea Mării Adriatice, condiții ideale pentru cultivarea viței-de-vie.

Regiunea este renumită pentru soiurile autohtone Zelen și Pinela, întâlnite aproape exclusiv în această zonă a Sloveniei. Tradiția producerii vinului datează de aproximativ 2.000 de ani, iar vizitatorii pot cumpăra vinuri locale la prețuri care pornesc de la aproximativ cinci lire sterline.

Valea Vipava oferă un peisaj dominat de sate din piatră, plantații de măslini, câmpuri de lavandă și mănăstiri vechi amplasate pe dealuri.

Printre cele mai apreciate obiective se află orașul fortificat Vipavski Križ, construit pe o culme și cunoscut atât pentru fortificațiile ridicate împotriva Imperiului Otoman, cât și pentru microclimatul său aparte. Acesta permite cultivarea mai multor specii de pomi fructiferi în aceeași localitate.

Unul dintre cele mai importante evenimente organizate anual este Festivalul Okusi Vipavske („Aromele Văii Vipava”), dedicat producătorilor locali de vin și preparatelor tradiționale.

Regiunea se remarcă și prin oferta gastronomică, cu restaurante distinse cu stele Michelin care pun în valoare bucătăria slovenă. Printre preparatele servite se numără și ragù din carne de urs, acompaniat de vinuri produse în podgoriile locale.

Valea Vipava se află la aproximativ două ore de aeroporturile din Ljubljana și Trieste, ceea ce o transformă într-un punct de plecare pentru explorarea altor destinații turistice din Slovenia.

În apropiere se găsește râul Soča, apreciat pentru culoarea sa turcoaz și pentru activitățile sportive, dar și Peșterile Škocjan, incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și considerate printre cele mai spectaculoase formațiuni carstice din Europa.

Zona este recomandată pasionaților de ciclism, drumeții, caiac și parapantă.

Specialiștii în turism le recomandă turiștilor să viziteze Valea Vipava primăvara sau la începutul toamnei, când temperaturile sunt plăcute, iar regiunea găzduiește numeroase evenimente dedicate vinului și gastronomiei locale.

Prețurile pentru o noapte de cazare în Valea Vipava pornesc de la aproximativ 30 de euro pentru camere și apartamente și pot depăși 250 de euro pentru unitățile premium sau experiențele de tip glamping. Cele mai multe pensiuni și hoteluri din regiune au tarife cuprinse între 80 și 150 de euro pe noapte, în funcție de sezon și de facilitățile oferite.