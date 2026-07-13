O vacanță cu preț redus este unul dintre principalele criterii pentru mulți turiști care își aleg destinația de vară. O analiză realizată de Euronews Business, pe baza datelor Eurostat, compară nivelul prețurilor din șapte țări europene și arată unde sunt cele mai mici costuri pentru mâncare, cazare, restaurante, băuturi și transport.

Cei care își planifică vacanța de vară și vor să cheltuiască mai puțin pot lua în calcul diferențele de preț dintre cele mai populare destinații europene. Euronews Business a realizat o analiză comparativă folosind datele Eurostat privind nivelurile prețurilor pentru o gamă largă de bunuri și servicii. Publicația atrage însă atenția că aceste cifre nu reprezintă costul unei vacanțe, ci mediile naționale ale prețurilor.

Indicatorii utilizați de Eurostat compară costurile pentru diferite categorii de produse și servicii, printre care alimente, băuturi, îmbrăcăminte, restaurante și hoteluri.

În analiză au fost incluse Franța, Italia, Spania, Portugalia, Turcia, Croația și Grecia.

După analizarea a peste 2.000 de bunuri și servicii, Euronews Business arată că Turcia este, în ansamblu, cea mai ieftină destinație dintre cele șapte. Concret, un coș de cumpărături evaluat la 100 de euro la nivelul Uniunii Europene costă în Turcia 59,6 euro, ceea ce înseamnă cu aproximativ 40% mai puțin decât media europeană.

La polul opus se află Franța, unde același coș de cumpărături ajunge la 100,3 euro, fiind ușor peste media Uniunii Europene. Celelalte state analizate se situează sub acest nivel. Italia are un indice de 97,1 euro, Spania de 91,6 euro, Grecia de 87,4 euro, Portugalia de 86,6 euro, iar Croația de 78,4 euro.

Categoria „restaurante și hoteluri” folosită de Eurostat compară costurile meselor servite în oraș și ale cazării, fiind unul dintre indicatorii considerați cei mai relevanți pentru turiști. Și în acest clasament, Franța este cea mai scumpă dintre cele șapte destinații analizate, având un indice al nivelului prețurilor de 116. Italia ocupă locul al doilea, cu un indice de 110,8. Cu alte cuvinte, dacă media Uniunii Europene pentru această categorie este stabilită la 100 de euro, un pachet echivalent de servicii de restaurant și cazare ar costa 116 euro în Franța și 110,8 euro în Italia.

La polul opus se află Portugalia, unde indicele este de 73,6. Acest lucru înseamnă că prețurile sunt cu 26,4% sub media Uniunii Europene. Și Turcia rămâne sub pragul de 80, cu un indice de 78,3. Croația înregistrează un indice de 89,6, fiind ușor mai scumpă decât Grecia, cu 86,1, și Spania, cu 85,4.

Deși Turcia ocupă primul loc în clasamentul celor mai mici prețuri pentru mai multe categorii analizate, situația este complet diferită în ceea ce privește băuturile alcoolice.

Potrivit Euronews Business, turiștii care vor petrece aici o vacanță vor plăti mai mult pe băurueile alcoolice. Aici, alcoolul costă mai mult decât dublul mediei Uniunii Europene, indicele ajungând la 210,2.

Grecia ocupă poziția a doua, cu un indice de 154, urmată de Croația, unde indicele este de 133,9.

În schimb, Italia este cea mai ieftină dintre cele șapte țări pentru această categorie, cu un indice de 81,9. Și Spania rămâne sub media europeană, înregistrând un indice de 90,1.

Pentru turiștii care aleg să călătorească în vacanță folosind mijloacele de transport în comun, Turcia este și la acest capitol cea mai ieftină destinație dintre cele analizate.

Indicele nivelului prețurilor este de 68,3, raportat la media Uniunii Europene stabilită la 100. Franța este singurul stat dintre cele șapte care depășește media europeană, cu un indice de 112,8.

Portugalia, Spania și Croația se situează în jurul valorii de 80, în timp ce Grecia are un indice ușor sub media Uniunii Europene.

Euronews Business precizează că analiza nu include veniturile individuale sau ale gospodăriilor. Din acest motiv, diferențele de preț pot fi percepute diferit în funcție de puterea de cumpărare a fiecărui turist. Pentru persoanele din state cu venituri mai ridicate, variațiile de preț pot părea mai puțin importante decât pentru cei care provin din țări cu venituri mai mici.