Social

Produsele care ar putea fi mai greu de găsit după noua decizie a UE. Schimbarea care se aplică din 20 iulie

Comentează știrea
Produsele care ar putea fi mai greu de găsit după noua decizie a UE. Schimbarea care se aplică din 20 iulie
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O nouă regulă europeană privind siguranța alimentară aduce schimbări importante pentru producători și comercianți. Din 20 iulie, în Uniunea Europeană se aplică interdicția privind utilizarea bisfenolului A (BPA) în ambalajele alimentare noi. Măsura are ca scop reducerea expunerii populației la această substanță chimică, însă perioada de adaptare a industriei ar putea duce la unele probleme temporare de aprovizionare pentru anumite categorii de produse.

Unele produse ar putea dispărea temporar de pe rafturi. Decizia UE care se aplică din 20 iulie

Produsele aflate deja în magazine sau în depozite vor putea fi comercializate în continuare până la terminarea stocurilor existente, astfel că retragerea acestora nu se va produce peste noapte.

Începând cu data aplicării interdicției, producătorii nu vor mai putea introduce pe piață ambalaje alimentare noi care conțin BPA. Schimbarea presupune adaptarea liniilor de producție și folosirea unor alternative considerate mai sigure.

Conservele și dozele, pe lista Uniunii Europene

Printre produsele care ar putea fi afectate în perioada de tranziție se află cele ambalate în conserve, doze metalice pentru băuturi, recipiente din plastic sau caserole.

Totuși, autoritățile europene au prevăzut perioade suplimentare pentru anumite sectoare, astfel încât aprovizionarea să nu fie afectată semnificativ. În cazul conservelor de fructe, legume și pește, producătorii au timp până în 2028 pentru adaptarea completă a proceselor de fabricație.

Regulile nu se aplică anumitor utilizări industriale, precum straturile de protecție folosite în rezervoarele mari sau membranele speciale utilizate în procese precum filtrarea unor băuturi.

conserve

Sursa foto: Pixabay

De ce a decis UE interzicerea bisfenolului A

Bisfenolul A este o substanță chimică utilizată de mai mulți ani pentru fabricarea unor tipuri de plastic și pentru realizarea stratului protector din interiorul conservelor și al dozelor.

Specialiștii au atras atenția că BPA poate ajunge în alimente, iar expunerea la această substanță a fost asociată cu posibile efecte asupra sănătății, inclusiv asupra sistemului hormonal, imunitar și reproductiv.

Decizia privind eliminarea bisfenolului A din ambalajele alimentare a fost luată la nivel european pentru creșterea siguranței consumatorilor. Industria a primit o perioadă de tranziție pentru modificarea tehnologiilor și trecerea la materiale care respectă noile cerințe.

Stiri calde

01:00 - Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

23:57 - Locul din casă unde nu trebuie să ții niciodată routerul Wi-Fi. Greșeala care îți poate încetini internetul

23:40 - Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II după deces. Pașii pe care trebuie să îi urmeze familia

23:31 - Prețurile biletelor la Cupa Mondială s-au prăbușit după eliminarea SUA și Mexicului. FIFA încă mai vinde locuri pentr...

23:20 - Instrucțiunile lăsate de Trump în cazul în care va fi asasinat: Ce ordin a dat liderul de la Casa Albă

23:06 - Elena Udrea a publicat imagini uitate cu Bolojan: Nu vrea să se știe că a luptat pentru demiterea lui Traian Băsescu

HAI România!

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Transplantul hepatic, între viață și moarte

Transplantul hepatic, între viață și moarte

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Proiecte speciale