O nouă regulă europeană privind siguranța alimentară aduce schimbări importante pentru producători și comercianți. Din 20 iulie, în Uniunea Europeană se aplică interdicția privind utilizarea bisfenolului A (BPA) în ambalajele alimentare noi. Măsura are ca scop reducerea expunerii populației la această substanță chimică, însă perioada de adaptare a industriei ar putea duce la unele probleme temporare de aprovizionare pentru anumite categorii de produse.

Produsele aflate deja în magazine sau în depozite vor putea fi comercializate în continuare până la terminarea stocurilor existente, astfel că retragerea acestora nu se va produce peste noapte.

Începând cu data aplicării interdicției, producătorii nu vor mai putea introduce pe piață ambalaje alimentare noi care conțin BPA. Schimbarea presupune adaptarea liniilor de producție și folosirea unor alternative considerate mai sigure.

Printre produsele care ar putea fi afectate în perioada de tranziție se află cele ambalate în conserve, doze metalice pentru băuturi, recipiente din plastic sau caserole.

Totuși, autoritățile europene au prevăzut perioade suplimentare pentru anumite sectoare, astfel încât aprovizionarea să nu fie afectată semnificativ. În cazul conservelor de fructe, legume și pește, producătorii au timp până în 2028 pentru adaptarea completă a proceselor de fabricație.

Regulile nu se aplică anumitor utilizări industriale, precum straturile de protecție folosite în rezervoarele mari sau membranele speciale utilizate în procese precum filtrarea unor băuturi.

Bisfenolul A este o substanță chimică utilizată de mai mulți ani pentru fabricarea unor tipuri de plastic și pentru realizarea stratului protector din interiorul conservelor și al dozelor.

Specialiștii au atras atenția că BPA poate ajunge în alimente, iar expunerea la această substanță a fost asociată cu posibile efecte asupra sănătății, inclusiv asupra sistemului hormonal, imunitar și reproductiv.

Decizia privind eliminarea bisfenolului A din ambalajele alimentare a fost luată la nivel european pentru creșterea siguranței consumatorilor. Industria a primit o perioadă de tranziție pentru modificarea tehnologiilor și trecerea la materiale care respectă noile cerințe.