Economie

Ce au început să cumpere tot mai mulți români vara aceasta. Produsul care a devenit vedeta comenzilor

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Ce au început să cumpere tot mai mulți români vara aceasta. Produsul care a devenit vedeta comenzilorSursa foto: Freepik.com
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Din cuprinsul articolului

Coșul de cumpărături al românilor devine tot mai orientat spre produse proaspete în sezonul cald. Fructele, legumele, lactatele și produsele de panificație se numără printre categoriile care au înregistrat cele mai mari creșteri în această vară, iar pepenele este produsul care domină comenzile online, potrivit unei analize realizate de platforma Glovo.

Românii comandă tot mai multe produse proaspete

Datele centralizate de Glovo arată că, în luna iunie 2026, coșurile de cumpărături includ din ce în ce mai des produse de bază și alimente proaspete, precum fructe, legume, pâine, lapte și ouă.

Potrivit companiei, tot mai mulți consumatori folosesc platforma pentru cumpărăturile de zi cu zi, nu doar pentru achiziții ocazionale sau de weekend.

Ce produse au înregistrat cele mai mari creșteri

Comparativ cu luna iunie a anului trecut, cele mai importante creșteri au fost raportate la:

-produse de panificație: +35%; -lapte: peste +30%; -ouă: +25%; -băuturi răcoritoare: +20%; -legume și fructe proaspete.

Vedeta sezonului este însă pepenele, care a devenit unul dintre cele mai comandate produse și înlocuiește treptat fructele specifice primăverii.

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Pepene. Sursa foto: Pixabay

Orașele în care comenzile au crescut cel mai mult

Analiza arată că cele mai rapide creșteri ale comenzilor din supermarketuri au fost înregistrate în:

-Suceava (+30%); -Iași (peste +25%); -Brăila (+21%); -București (+20%).

În top se mai află Cluj-Napoca, Sibiu, Constanța, Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș și Ploiești.

Românii și-au schimbat și ziua în care fac cumpărături

Datele Glovo arată și o schimbare în comportamentul de consum.

Dacă în primăvara acestui an cele mai multe comenzi din supermarketuri erau plasate duminica, în această vară ziua preferată a devenit marți.

Comparativ cu iunie 2025, când cele mai multe comenzi erau făcute lunea, schimbarea sugerează că achizițiile online din supermarket au devenit parte din rutina obișnuită a săptămânii, și nu doar o soluție pentru cumpărăturile de weekend.

 

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