Actuala guvernare afectează economia și nivelul de trai al românilor, susține fostul premier Victor Ponta, care a lansat un atac la adresa USR și a premierului demis Ilie Bolojan. Acesta a criticat măsurile adoptate de Executiv și a afirmat că formațiunea și liderii acesteia vor să aibă control total asupra țării.

Victor Ponta a susținut că actuala guvernare produce efecte economice negative și a avertizat că prețurile vor continua să crească.

„Propaganda este activată. USR și Bolojan au pus mâna pe România și nu-i vor da drumul până nu storc totul. Am pierdut banii cu Pfizer, au omorât afacerile de pe litoral. Vă rog să rețineți: vom fi țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare preț la carburanți. Vorbim despre transporturile de marfă, iar toate aceste costuri se vor regăsi în prețurile pe care le plătesc românii”, a declarat Victor Ponta.

Victor Ponta a comentat și problemele legate de Cadastru, susținând că actualii guvernanți încearcă să transfere responsabilitatea pentru dificultățile existente.

„Guvernul acesta a dat milioane în fiecare an pentru cadastru, iar acum, că a căzut, este de vină Sebastian Ghiță. Omul este plecat de 12 ani. Nu o să îi auziți vreodată spunând: «Am greșit»”, a afirmat Ponta.

Fostul prim-ministru și-a exprimat nemulțumirea și față de proiectul legii salarizării, despre care afirmă că generează diferențe între diferite categoriile profesionale.

„Legea salarizării creează niște nedreptăți uriașe. Noi nu votăm în forma asta. Dacă vrei să faci o lege corectă, o discuți cu toată lumea, o prezinți, o dezbați. Și eu aș vrea să am salariul mai mare, dar nu este corect față de profesori și medici. Au blocat posturile inclusiv în sănătate. Dacă se întâmpla asta în timpul Guvernului Ponta, focile erau în Piața Victoriei. Acum totul este băgat sub preș”, a continuat el.

În final, Victor Ponta și-a îndreptat criticile și către președintele Nicușor Dan, spunând că nu înțelege de ce acesta continuă dialogul cu USR.

„România a fost cucerită de niște forțe externe, Paris, Bruxelles, Berlin, care se cheamă USR. Nu vor să plece, au de furat în continuare, de supt. Chiar nu-l înțeleg pe președintele Nicușor Dan. Ce să negociezi cu ei? Este ca și cum ai negocia cu hoții care vin și îți fură din casă. Pune mâna pe furcă și dă-i afară! Oamenii aceștia au alt scop”, a mai spus fostul premier.