Rogobete îi cere lui Bolojan să plece din fruntea Guvernului

„Cel mai periculos atac asupra României nu este întotdeauna cel care vine din afara graniţelor, cu uneori, vine din decizii luate chiar la masa Guvernului”, susține fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete. Fostul ministru PSD acuză Guvernul că slăbește sistemul de sănătate într-un moment în care România se confruntă cu provocări de securitate și îi cere premierului Ilie Bolojan să facă „un pas în spate”, afirmând că politicile Executivului nu mai oferă soluții.

Fostul ministru al Sănătății afirmă că actualul context de securitate impune consolidarea sistemului medical, nu reducerea resurselor alocate acestuia.

„În ultimele zile, România trăieşte într-o realitate pe care nu mai avem voie să o ignorăm. Drone ajung la graniţele noastre, Armata Română intervine şi îşi face exemplar datoria. (…)Dar tocmai acum, când vorbim despre securitate naţională, Guvernul alege să lovească într-unul dintre cei mai importanţi piloni ai apărării statului: sistemul de sănătate”, arată el.

Potrivit acestuia, cadrele medicale ar fi direct implicate în cazul unui atac.

„Da, sistemul de sănătate este parte a sistemului de apărare al României. Pentru că atunci când există un atac, un accident major, un cutremur sau zeci de victime simultan, nu tancurile operează oamenii. Nu avioanele îi ventilează în ATI. Nu discursurile politice îi salvează. O fac medicii, asistentele, infirmierii şi întreg personalul medical din spitale”, afirmă Rogobete.

Alexandru Rogobete susține că măsurile adoptate de Executiv afectează funcționarea sistemului sanitar și pun presiune suplimentară pe personalul medical.

„Blocaţi angajările. Reduceţi veniturile. Împingeţi oamenii spre epuizare. Totul în numele unei economii construite pe un procent de deficit cu care aţi speriat şi manipulat o ţară întreagă. Aceasta nu este responsabilitate fiscală. Este o eroare strategică de o gravitate uriaşă”, mai spune fostul ministru social-democrat.

Acesta consideră că deciziile privind sistemul de sănătate depășesc sfera economică și au implicații directe asupra capacității statului de a răspunde în situații de criză.

Fostul ministru al Sănătății afirmă că infrastructura medicală și personalul din spitale au un rol esențial pentru siguranța națională.

„Nu mai este vorba doar despre o decizie economică. Este o problemă de siguranţă naţională. Domnule prim-ministru, dacă nu înţelegeţi că un pat de ATI, o sală de operaţie funcţională şi un medic care nu pleacă din ţară sunt la fel de importante pentru securitatea României ca orice echipament militar, atunci nu înţelegeţi ce înseamnă să conduci un stat în vremuri de criză”, argumentează Alexandru Rogobete.

În finalul mesajului, fostul ministru afirmă că actualele politici ale Guvernului nu mai răspund provocărilor cu care se confruntă România și îi solicită premierului Ilie Bolojan să demisioneze.

„Domnule prim-ministru, politicile dumneavoastră nu mai oferă soluţii. Când deciziile slăbesc unul dintre pilonii fundamentali ai siguranţei naţionale, este momentul să faceţi un pas în spate şi să lăsaţi loc celor care pot construi, nu doar tăia”, a încheiat Alexandru Rogobete.