Europaralamentarul Rareș Bogdan a declarat, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre gradul de ocupare a spitalelor, că acesta le confundă cu hotelurile.

„Bolojan a înfierat spitalele că n-au grad de ocupare satisfăcător. Pe românește, că nu-s destui bolnavi. Premierul confundă spitalele cu hotelurile. Cât grad de ocupare ai? Numai 50%? Îți tai bugetul, ești manager prost. Sau le confundă cu barurile. Câți clienți ai? 2? Închideeem!! La Institutul de Sănătate Mintală: Câți aveți? 20! Numai?? Cam frecați menta, nu vă meritați banii...

Ce fariseu...În România care doare cumplit: Unul dintre cei nouă bebeluși care așteptau eliberarea unui loc la Secția ATI a Spitalului „Marie Curie” a murit azi. Pentru acest îngeraș, deblocarea posturilor vine prea târziu”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat joi că Guvernul va analiza situația spitalelor publice din România înainte de aprobarea unor noi angajări în sistemul sanitar. Potrivit acestuia, unele unități au cheltuieli de personal care ajung la 90% din bugetul contractat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în timp ce gradul de ocupare al paturilor este mult sub media națională.

Ilie Bolojan a precizat că în sistemul public de sănătate lucrează aproximativ 193.000 de angajați, iar în această perioadă au fost solicitate 26.000 de posturi noi, reprezentând peste 10% din totalul personalului existent.

El a mai spus că, în spitalele din România, există aproximativ 132.000 de paturi, iar gradul mediu de ocupare este de 63%: „Avem spitale cu 40%, 45%, deci practic jumătate din paturi sunt ocupate, jumătate nu”,

Bolojan a calculat că, în medie, 65% din sumele decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt folosite pentru plata salariilor, însă există aproximativ 50-60 de spitale unde cheltuielile de personal ajung la 90% din valoarea contractelor:

„Asta înseamnă că acel spital nu mai este dedicat pacienților, pentru că nu le mai rămân bani pentru medicamente, pentru tratamente, pentru analize, pentru combaterea infecțiilor nozocomiale. (...) Sunt spitale care, practic, sunt dedicate angajaților”.

El a mai prezentat și evoluția cheltuielilor salariale din sănătate, arătând că acestea au crescut de la aproximativ 6 miliarde de lei în 2015 la peste 25 de miliarde de lei în prezent.

Ilie Bolojan a anunțat că a solicitat o analiză privind spitalele care depășesc media națională la cheltuielile de personal și cele care au un grad redus de ocupare a paturilor.

Potrivit acestuia, aceste criterii vor fi luate în calcul atunci când unitățile sanitare vor solicita noi posturi.

„Am cerut până săptămâna viitoare o analiză cu unitățile care au cheltuieli de personal peste media națională, dar și cu spitalele care au grad de ocupare a paturilor sub media națională”, a spus Ilie Bolojan, precizând că spitalele aflate în această situație ar putea fi depunctate în procesul de aprobare a unor noi angajări.

Premierul interimar a vorbit și despre situația medicilor din sistemul public. Potrivit acestuia, România are aproximativ 27.000 de medici în sistemul public, în timp ce facultățile de medicină scot anual aproximativ 7.000 de absolvenți. Bolojan a arătat că, după finalizarea rezidențiatului, doar 1.000-1.500 de medici ajung să fie angajați în fiecare an în sistemul public: „Avem o situație în care numărul de absolvenți este mai mare decât necesarul nostru”.