Deblocarea celor 22 de posturi pentru Spitalul „Marie Curie”, aprobată joi de Guvern, reprezintă doar „o picătură de speranță” și nu rezolvă criza de personal din secția de Terapie Intensivă pentru nou-născuți. Avertismentul vine de la dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI Neonatologie, care spune că sistemul are nevoie nu doar de posturi, ci și de personal pregătit și de o strategie pentru noile spitale construite prin PNRR.

Dr. Cătălin Cîrstoveanu a declarat, joi seară, că aprobarea celor 22 de posturi este un pas înainte, însă insuficient pentru a rezolva lipsa acută de personal.

„Da, este o picătură de speranță, dar evident că nu rezolvă problema”, a spus medicul.

Declarația vine în aceeași zi în care Guvernul a aprobat Memorandumul privind deblocarea posturilor necesare Spitalului „Marie Curie”, după ce ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că documentul a primit avizul necesar. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a anunțat deblocarea posturilor.

Șeful ATI Neonatologie a explicat că simpla deblocare a posturilor nu înseamnă și rezolvarea imediată a problemei, deoarece este nevoie de personal cu pregătire specializată.

Potrivit acestuia, un asistent medical care lucrează într-o astfel de secție trebuie să știe să monitorizeze permanent un nou-născut aflat în stare critică, să gestioneze tratamente complexe și să reacționeze rapid în situații în care fiecare minut poate face diferența dintre viață și moarte.

Medicul a precizat că secția ar avea nevoie de aproximativ 200 de asistenți medicali specializați, iar formarea acestora necesită timp și experiență.

Cătălin Cîrstoveanu a vorbit și despre presiunea uriașă asupra secției pe care o conduce, afirmând că unul dintre copiii aflați pe lista de așteptare a murit între timp.

„Copilașul de la Bacău nu mai este și, ca atare, e unul mai puțin. Mai sunt doi-trei care tot sună și nu le mai răspundem colegilor noștri”, a declarat medicul.

În ultimele săptămâni, șeful ATI Neonatologie a atras în repetate rânduri atenția că secția nu mai poate funcționa la capacitate maximă după plecarea mai multor asistente și blocarea angajărilor.

Medicul a atras atenția că investițiile în infrastructură nu vor rezolva problemele sistemului dacă noile unități nu vor avea și personalul necesar.

„Discutăm despre spitalele construite prin PNRR, dar nimeni nu vorbește despre personalul medical. Ar trebui să fie prevăzut foarte clar și personalul aferent acestor spitale”, a spus Cîrstoveanu.

Potrivit acestuia, deschiderea unor spitale noi fără medici și asistenți suficienți riscă să transforme investițiile în clădiri care nu pot funcționa la capacitate.

Joi, Guvernul a aprobat Memorandumul prin care sunt deblocate 22 de posturi pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, după ce secția ATI Neonatologie a semnalat o criză gravă de personal.

În ultimele luni, opt asistente au părăsit secția, iar din cauza blocării angajărilor conducerea spitalului a fost nevoită să reducă temporar numărul de paturi destinate nou-născuților cu afecțiuni grave. Deblocarea posturilor permite reluarea procedurilor de angajare, însă ocuparea lor depinde de găsirea personalului calificat.