Angajările trebuie aprobate rapid în secțiile cu deficit real, dar nu pot reprezenta soluția pentru toate spitalele, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, după ce a fost întrebat despre moartea bebelușului din Constanța care aștepta să fie transferat la ATI Marie Curie. Guvernul a permis în aceeași zi ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenți medicali la unitatea din București.

Șeful Guvernului a declarat că asemenea cazuri sunt nedorite indiferent de vârsta pacientului, cu atât mai mult atunci când este vorba despre un nou-născut.

„Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că este vorba despre un bebeluș, cu atât mai mult. Nu este de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic, să ne înțelegem bine”, a declarat premierul.

Bolojan a spus că managerii unităților medicale au posibilitatea să solicite aprobarea Ministerului Sănătății pentru transferarea angajaților între secțiile aceluiași spital.

„Știți că un manager de spital — și am fost primar în Oradea timp de 12 ani, iar în Oradea toate spitalele sunt în subordinea Primăriei — are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului. Are această posibilitate să își reorganizeze secțiile”, a explicat șeful Guvernului.

Premierul interimar a susținut că solicitările de angajare trebuie aprobate rapid acolo unde există un deficit real de personal și o presiune mare din partea pacienților. El a respins însă deblocarea generală a posturilor în spitalele care au paturi neocupate, activitate redusă sau mai mulți angajați decât ar fi necesar.

„Acolo unde este nevoie de personal, trebuie aprobat cât mai repede posibil, ca oamenii să poată fi angajați. Dar acolo unde, așa cum v-am demonstrat, avem personal în exces, avem paturi care nu sunt ocupate și avem secții care nu au adresabilitate, soluția nu este să angajăm suplimentar, pentru că nu mai avem de unde să-i plătim”, a afirmat Ilie Bolojan.

În opinia sa, reforma sistemului sanitar trebuie să includă redistribuirea cadrelor medicale către secțiile și unitățile în care există cele mai multe solicitări.

„Soluția este să regândim lucrurile, să facem o reformă și să ducem cadrele medicale acolo unde pacienții au probleme de rezolvat”, a adăugat premierul.

Guvernul a aprobat joi memorandumul prin care Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” poate organiza concursuri pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenți medicali.

Posturile nu au fost nou-create, ci au rămas libere după plecarea unor angajați și nu au putut fi ocupate în contextul restricțiilor privind angajările.

Decizia a fost luată după ce Secția ATI Neonatală a ajuns să funcționeze cu cinci paturi mai puține din cauza lipsei de personal. Plecarea mai multor asistenți a determinat conducerea spitalului să ceară reducerea temporară a capacității secției.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că memorandumul a fost refăcut de Ministerul Sănătății, avizat în regim de urgență și introdus suplimentar pe ordinea de zi a ședinței de Guvern.

Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secției ATI Neonatală de la Marie Curie, a declarat că aprobarea celor 22 de posturi este necesară, dar reprezintă doar „o soluție de avarie”. Medicul a spus că secția administrează o listă a copiilor care așteaptă eliberarea unui loc la terapie intensivă și că, în ultimii șase ani, 150 de copii ar fi murit în timp ce se aflau pe această listă.

„Am făcut o listă. Noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi nu avem locuri. (...) Statistica pe care noi o vedem de șase ani arată că pe listele de așteptare au decedat 150 de copii”, a declarat Cătălin Cîrstoveanu la Digi 24.

Medicul a vorbit și despre copilul din Constanța pe care secția nu l-a putut prelua.

„Din nefericire, un alt copil, din Constanța, n-am putut să-l luăm și am aflat că a murit între timp. Lucrurile se măsoară în morți”, a spus Cîrstoveanu.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a avertizat că ocuparea celor 22 de posturi de la Marie Curie nu rezolvă lipsa de personal din întregul sistem.

Ministerul Sănătății a transmis spre avizare un memorandum pentru ocuparea a 7.621 de posturi vacante la nivel național. Dintre acestea, 1.910 sunt destinate medicilor, 2.955 asistenților medicali, iar celelalte vizează personalul auxiliar și alte categorii profesionale.

Guvernul invocă impactul bugetar al ocupării tuturor posturilor și susține că solicitările trebuie analizate în funcție de activitatea fiecărui spital și de numărul pacienților.