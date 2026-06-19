Schimbări în spitale. Pacienții din România vor putea accesa, începând din octombrie 2026, o nouă platformă digitală care va centraliza programările medicale și informațiile personale din sistemul public de sănătate. Măsura face parte dintr-un proiect legislativ inițiat de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, și vizează digitalizarea serviciilor medicale.

Noul portal, denumit „e-SănătateaMea”, va fi utilizat obligatoriu de toți furnizorii de servicii medicale din sistemul public și va fi administrat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Potrivit proiectului, platforma va funcționa integrat în cadrul Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate și va oferi pacienților acces online la o serie de servicii și informații medicale.

„Începând cu semestrul II al anului 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate dezvoltă, administrează și pune la dispoziția asiguraților portalul «e-SănătateaMea», funcționalitate a Platformei informatice din asigurările de sănătate”, se arată în actul oficial.

Prin intermediul portalului, utilizatorii vor putea efectua programări online la unitățile medicale din sistemul public și vor avea acces securizat la propriul istoric medical.

De asemenea, vor putea consulta documente emise de furnizorii de servicii medicale, rețete electronice, informații privind tratamentele efectuate, medicamentele prescrise și dispozitivele medicale utilizate.

Implementarea noii platforme face parte din procesul de modernizare a infrastructurii digitale din sănătate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Printre investițiile prevăzute se numără și proiectul de redimensionare și optimizare a Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS), autoritățile susținând că obiectivul este creșterea accesibilității serviciilor medicale și îmbunătățirea relației dintre pacienți și sistemul de sănătate.

„Această reglementare este în acord cu dispozițiile Legii drepturilor pacientului, potrivit cărora pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza”, afirmă Cseke Attila.

Înainte de implementarea la nivel național, autoritățile intenționează să deruleze un program-pilot pentru verificarea funcționalităților și identificarea eventualelor probleme tehnice.

Potrivit inițiatorilor proiectului, principalul scop al platformei este simplificarea accesului la servicii medicale și reducerea birocrației, prin introducerea unui instrument digital care să permită gestionarea centralizată a programărilor și a informațiilor medicale personale.