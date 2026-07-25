Ultima țară turistică din Europa: blestemul Mioriței

Ne tot place să zicem: „Ce țară frumoasă avem, ce potențial turistic are!”. În toate celelalte țări europene, potențialul s-a transformat în realitate. În țara lui Radu Miruță și a Dianei Buzoianu, nu.

Spun de Radu Miruță, pentru că a fost o jumătate de an ministrul Economiei și Turismului, când a făcut celebra declarație: „Nu mă interesează târgurile internaționale de turism!”. Omul a fost la Economie și Turism, i-a terminat. Acum e la Armată și Transporturi, să-i termine și pe ăștia.

Acum e un băiat, Irineu Darău, care e cam... Ambrozie, care ne spune că a alocat 5 milioane pentru promovare externă, dar a luat-o încet, ardelenește, și încă nu se vede nimic.

Adică nimic egal nimic.

Oameni buni, suntem ultimii din Europa la numărul de turiști străini și nu ne comparăm cu Franța, Spania sau Italia. Cu cei 2,5 milioane de turiști străini în 2025, suntem după cei 13 milioane de turiști care vin în Bulgaria sau 10 milioane de turiști din Albania.

Ce să mai spun, în 1980 am avut 3,4 milioane de turiști, deci noi pierdem competiția... noi cu noi.

Când toate statele europene își cresc numărul de turiști, numai România reușește să îl scadă, chiar și față de perioada comunistă.

În primul rând, este vorba despre dezinteresul oamenilor politici. Și nu vorbesc numai de Radu Miruță, pe care îl interesează doar ce vrea el, sau de Irineu Darău, care e cam... Ambrozie.

Mă refer la toți miniștrii care s-au ocupat de turism după 2002, care, cu 1-2 excepții, au fost total dezinteresați de această ramură a economiei naționale, pe care nimeni nu o vede ca aducătoare de bani la buget.

În plus, nu mai există Ministerul Turismului sau cel puțin o Autoritate Națională pentru Turism; suntem doar un departament... prăpădit, în cadrul unui megaminister.

Sumele alocate pentru promovarea turistică a României sunt jenante; în ultimii 10 ani au fost de cca. 2 milioane de euro. Există tour-operatori care au bugete de promovare mai mari.

Astăzi, pe litoral, vine un singur charter cu turiști străini, din Polonia, față de zeci de chartere săptămânale în anii '80. Birourile de promovare externă au fost închise, fiind considerate ineficiente. Nu suntem în stare să achităm la timp facturile pentru târgurile externe și, evident, nu suntem primiți, cum a fost cazul acum câțiva ani, la Târgul de la Berlin.

Există o lege care se referă la prima de incoming, adică o sumă pe care să o primească agențiile de turism la fiecare turist adus, care stă minim 4 zile. Credeți că funcționează?

Evident, nu, doar suntem în România.

Adică… fără interes, fără buget, fără minister, suntem acolo unde ne este locul: la coada listei!

Să fie blestemul Mioriței?