Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația depusă de Dominic Fritz și a menținut raportul Agenției Naționale de Integritate, care a constatat existența unui conflict de interese în cazul primarului Timișoarei. Decizia pronunțată joi, 18 iunie, reprezintă o hotărâre definitivă a instanței supreme în acest dosar extrem de mediatizat.

Efectele juridice ale acestei decizii au stârnit deja dezbateri aprinse în spațiul public și în rândul specialiștilor în drept administrativ. Toni Greblă a oferit o perspectivă tranșantă asupra consecințelor pe care o astfel de hotărâre ar trebui să le aibă asupra mandatului unui ales local aflat într-o asemenea postură.

„După părerea mea, este în afară a oricărei discuții că cel găsit în conflict de interese trebuie să își piardă mandatul în baza legii pentru că altfel legea ar rămâne practic fără sancțiune. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă lumea ar fi în conflict de interese sau ar putea să fie în conflict de interese fără urmări.

În timp la partea juridică, poate numai dacă întocmește ANI un raport care eventual este confirmat prin stampa de judecată și nu se aplică nici o sancțiune sau interdicție pentru acest lucru, cel găsit în conflict de interese pierde mandatul și în următorii trei ani nu mai poate ocupa o funcție eligibilă. Nu există alte consecințe”, a declarat Toni Greblă, fost judecător al CCR, la România TV.

De cealaltă parte, primarul Timișoarei a reacționat rapid pe rețelele sociale, oferind o interpretare diferită a cadrului legal aplicabil în situația sa. Într-un comentariu publicat pe Facebook, Dominic Fritz a ținut să contrazică informațiile conform cărora ar trebui să părăsească imediat fotoliul de primar, susținând că este vorba doar despre o sancțiune de natură salarială și o interdicție viitoare.

„Am citit deja multe titluri care au anunțat că mi-am pierdut mandatul de primar. Vreau să fac o precizare clară: ANI reclamă în cazul meu un conflict de interes administrativ. Pentru asta, sancțiunea nu este pierderea mandatului, așa cum se întâmplă în cazurile de incompatibilitate , ci, o sancțiune administrativă de 10% din salariu pentru 6 luni, și interdicția de a mai ocupa o funcție aleasă pentru 3 ani, după încetarea mandatului de primar.”, a explicat Dominic Fritz în mesajul de joi.

Conform ANI, el a semnat, în calitate de primar, documente oficiale referitoare la modificarea unui Plan Urbanistic Zonal, cunoscut sub denumirea de PUZ. Acest act administrativ a fost emis în beneficiul arhitectului Răzvan Negrișanu, coleg de partid în Uniunea Salvați România și persoană care i-a finanțat campania electorală a edilului. Prin această hotărâre, magistrații ÎCCJ au validat integral concluziile Agenției Naționale de Integritate, confirmând că relația strânsă dintre cei doi și sprijinul financiar oferit în campanie au generat o situație evidentă de conflict de interese.