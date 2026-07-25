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Un primar din Franța, bătut în plină stradă după ce i-a cerut unui șofer să reducă viteza

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Un primar din Franța, bătut în plină stradă după ce i-a cerut unui șofer să reducă vitezaMașină de poliție Franța. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Un primar din Franța a fost agresat în plină stradă după ce i-a atras atenția unui șofer care, potrivit relatării sale, circula cu viteză excesivă prin centrul localității. Edilul a fost lovit în față și a suferit mai multe vânătăi, iar presupusul agresor s-a prezentat ulterior la jandarmerie, potrivit Le Figaro.

Primarul susține că șoferul circula cu viteză prin oraș

Incidentul s-a petrecut în localitatea Beaumont-sur-Sarthe, din departamentul Sarthe. Stéphane Ramond, ales recent primar al orașului din Franța, se afla în apropierea magazinului său de întreținere și reparații de biciclete, situat pe strada Albert-Maignan, când a observat un autoturism care trecea cu viteză prin zonă.

Potrivit declarațiilor sale, mașina ar fi trecut prin fața magazinului cu pneurile scrâșnind, în timp ce pe stradă se aflau mai mulți pietoni.

Aproximativ 15 minute mai târziu, autoturismul a revenit și a oprit în apropiere.

„Le spun des oamenilor să reducă viteza, așa că m-am dus la ei și m-am prezentat”, a declarat edilul.

Stéphane Ramond

Stéphane Ramond. Sursa foto: Facebook

Discuția dintre cei doi a degenerat în violență

Primarul susține că dialogul s-a transformat rapid într-un conflict fizic. Potrivit acestuia, șoferul a trecut în spatele său și l-a lovit în față.

„Mi-a spus: «Nu-mi pasă că ești primar!»”, a povestit Stéphane Ramond.

Edilul a fost trântit la pământ în fața mai multor martori, care au intervenit pentru a-i acorda ajutor. Acesta a suferit vânătăi la nivelul feței și cotului, precum și dureri în zona gâtului, însă a anunțat că starea sa de sănătate nu este gravă.

Agresorul s-a prezentat la jandarmerie după ce l-a bătut pe primar

În urma incidentului, cei doi bărbați aflați în autoturism au plecat de la fața locului. Mai târziu, primarul a depus plângere la jandarmerie, unde s-a prezentat de bunăvoie și presupusul agresor.

„Când l-am văzut acolo, m-am panicat puțin. Dar jandarmii au reacționat imediat și m-au dus într-o încăpere separată”, a declarat Stéphane Ramond.

Potrivit presei franceze, bărbatul urma să fie judecat în procedură de prezentare imediată la Tribunalul Judiciar din Le Mans.

Comunitatea și-a exprimat sprijinul pentru edil

Primăria din Beaumont-sur-Sarthe și-a exprimat public sprijinul față de edilul bătut, iar numeroși locuitori ai orașului i-au transmis mesaje de încurajare după incident.

„Sunt primar de doar trei sau patru luni. Nu mi-am imaginat niciodată că voi trece prin așa ceva”, a spus Stéphane Ramond.

Edilul a adăugat că episodul prin care a trecut i-a întărit „dorința de a continua să își servească comunitatea”.

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