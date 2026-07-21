Marian Trâmbițașu, primar al comunei Grindu din județul Ialomița, a deschis la Tribunalul Ialomița un proces prin care solicită actualizarea drepturilor salariale aferente funcției. În dosar, edilul apare atât ca reclamant, în nume propriu, cât și ca reprezentant al instituției chemate în judecată.

Acțiunea aflată pe rolul instanței îl are ca reclamant pe cetățeanul Marian Trâmbițașu, iar ca pârât pe primarul Marian Trâmbițașu. Informația apare pe portalul instanțelor de judecată. Edilul comunei Grindu urmărește să obțină diferențele bănești despre care susține că i se cuvin în raport cu funcția ocupată și cu modificările legislative privind indemnizațiile aleșilor locali.

Contactat de presa locală în legătură cu dosarul deschis la Tribunalul Ialomița, Marian Trâmbițașu nu a confirmat existența acțiunii.

„Eu nu-mi aduc aminte să fi deschis un astfel de proces… Chiar nu știu ce să vă spun. Cred că nu este adevărat”, a spus el.

Cererea de chemare în judecată arată însă că edilul solicită actualizarea indemnizației lunare și recuperarea drepturilor salariale pe care consideră că trebuia să le primească.

În documentele depuse la instanță, Marian Trâmbițașu arată că salariul său a fost modificat prin două dispoziții semnate chiar de el.

Indemnizația lunară a fost stabilită în 2020 la 8.320 de lei, iar ulterior a ajuns la 9.200 de lei. În 2024, venitul salarial al primarului era de 9.660 de lei.

„Prin dispoziția Primarului Grindu nr. 89/05.11.2020 a fost stabilită indemnizația lunară a subsemnatului, în calitate de primar al comunei Grindu, la suma de 8320 de lei. (…) Ulterior, prin Dispoziția nr. 95/02.05.2023, s-a decis modificarea cuantumului brut al indemnizației mele lunare începând cu data de 01.11.2022, aceasta fiind determinată la valoarea de 9200 de lei. Totodată, ca urmare a implicării mele în diferite proiecte, în perioada de implementare a acestora mi s-a aplicat o majorare a indemnizațiilor cu 45%”, se arată în cererea de chemare în judecată a edilului.

Primarul susține că, după obținerea unui nou mandat în 2024, indemnizația sa nu a mai fost actualizată în conformitate cu schimbările legislative intrate în vigoare.

Marian Trâmbițașu afirmă în acțiunea depusă la tribunal că venitul său trebuia calculat în funcție de salariul minim brut pe țară și modificat anual odată cu acesta.

„Indemnizația subsemnatului, în calitate de primar al comunei Grindu, trebuia raportată la salariul minim brut pe țară garantat în plată și, ulterior, actualizat anual, în funcție de salariul minim brut pe țară garantat în plată”, se mai arată în cererea de chemare în judecată, potrivit independentonline.

În aceste condiții, edilul a ajuns să solicite în instanță actualizarea veniturilor sale, chemând în judecată instituția pe care o conduce și o reprezintă.

Potrivit aceleiași surse, Marian Trâmbițașu a fost implicat anterior într-un incident cu secretara primăriei.

Edilul a afirmat că femeia l-ar fi agresat după ce acesta i-a acordat calificativul „Nesatisfăcător”.

„Când a venit să semneze demisia, a sărit la gâtul meu și doamna secretar m-a strâns de gât… Am chemat Poliția, am mers la Serviciul de Medicină Legală și mi-am scos un certificat medico-legal”, a spus Trâmbițașu.