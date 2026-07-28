PSD a acuzat marți seară Guvernul condus de Ilie Bolojan că și-a schimbat de trei ori poziția, în mai puțin de 48 de ore, în privința posturilor vacante din spitale. Reacția social-democraților a venit după ce Executivul a aprobat deblocarea a peste 6.850 de locuri de muncă în unitățile sanitare și serviciile județene de ambulanță, deși anterior susținuse că nu există bani pentru această măsură.

Social-democrații au transmis că Executivul și-a schimbat repetat poziția în privința angajărilor din spitale și că măsura a fost amânată timp de mai multe luni.

„Partidul Social Democrat denunţă atitudinea iresponsabilă a prim-ministrului demis Ilie Bolojan şi a miniştrilor săi care au aruncat în aer funcţionarea sistemului sanitar. În mai puțin de 48 de ore, Guvernul demis Bolojan a reușit performanța de a se contrazice pe ei înșiși de trei ori, pe același subiect: posturile din spitalele României. ⁠Memorandumul pentru deblocarea posturilor a stat luni de zile îngropat. Explicația oficială a guvernanților demiși: „nu sunt bani" și „sistemul medical consumă oricum prea multe resurse". Sănătatea românilor a fost tratată ca o linie de cheltuială incomodă. La Marie Curie, un copil a murit. Acolo s-a văzut, în cifre pe care nimeni nu le mai poate rotunji, ce înseamnă un spital ținut în deficit de personal. PSD a depus în Parlament amendamentul care deblochează posturile din spitale. Partidul condus de prim-ministrul demis Ilie Bolojan (PNL) nu a votat împotrivă și a ales să se abțină. Parlamentarii PNL au stat pe margine și au lăsat - ca de obicei - pe alții să rezolve. Amendamentul a fost adoptat fără ei. Ședința de Guvern de la ora 20.00, după o zi. Dintr-odată Guvernul demis a găsit banii necesari. Mai mult, dintr-odată este o situație urgentă astfel încât să fie convocată o ședință de Guvern în această seară, în format hibrid, ca să aprobe exact memorandumul pe care l-au blocat luni de zile.”, a transmis, marţi seară, PSD, într-un comunicat de presă.

Potrivit partidului, memorandumul prin care puteau fi deblocate posturile vacante a rămas luni întregi fără să fie aprobat. PSD susține că explicațiile oferite de Guvern au fost legate de lipsa resurselor financiare și de costurile deja ridicate ale sistemului sanitar.

Formațiunea a criticat modul în care Executivul ar fi tratat necesarul de personal din unitățile medicale.

”Explicaţia oficială a guvernanţilor demişi: „nu sunt bani" şi „sistemul medical consumă oricum prea multe resurse". Sănătatea românilor a fost tratată ca o linie de cheltuială incomodă. La Marie Curie, un copil a murit. Acolo s-a văzut, în cifre pe care nimeni nu le mai poate rotunji, ce înseamnă un spital ţinut în deficit de personal”, trasmit reprezentanţii PSD.

PSD a anunțat că a depus în Parlament amendamentul prin care sunt deblocate posturile vacante din spitale.Potrivit social-democraților, parlamentarii PNL nu au votat împotriva propunerii, dar s-au abținut.

Formațiunea susține că ședința extraordinară a Guvernului a fost convocată la o zi după adoptarea amendamentului în Parlament.

Social-democrații afirmă că Executivul a găsit resursele necesare și a considerat situația urgentă abia după votul parlamentar.

„Parlamentarii PNL au stat pe margine şi au lăsat - ca de obicei - pe alţii să rezolve. Amendamentul a fost adoptat fără ei. Şedinţa de Guvern de la ora 20.00, după o zi. Dintr-odată Guvernul demis a găsit banii necesari. Mai mult, dintr-odată este o situaţie urgentă astfel încât să fie convocată o şedinţă de Guvern în această seară, în format hibrid, ca să aprobe exact memorandumul pe care l-au blocat luni de zile”, se mai arată în comunicatul social-democraţilor.

PSD consideră că Guvernul a reacționat sub presiunea situației din sistemul sanitar și a demersului făcut în Parlament.

Social-democrații susțin că premierul Ilie Bolojan a aprobat memorandumul după ce a constatat că Parlamentul poate rezolva problema posturilor din spitale fără intervenția Guvernului.

Aceștia acuză Executivul că a reacționat cu întârziere și că a încercat să recupereze după propriile decizii.

PSD afirmă că ”Ilie Bolojan a înţeles, în cele din urmă, că Parlamentul rezolvă problema fără ei şi că rămân în istorie ca guvernul care a spus «nu» spitalelor”: ”Aceasta nu este guvernare. Este o reacţie disperată la o criză socială anunţată de luni bune. Un guvern demis, care nu mai conduce nimic, doar aleargă în urma propriilor greşeli, sperând că se filmează frumos”.

Formațiunea afirmă că documentul aprobat de Executiv nu mai produce efecte utile după intervenția Parlamentului.

Potrivit PSD, unitățile sanitare ar putea organiza concursurile pentru posturile vacante fără să mai aștepte aprobări din partea Ministerului Sănătății.

”PSD atrage atenţia că acest memorandum al disperării este acum caduc, odată ce Parlamentul a aprobat legislaţia necesară. Unităţile spitaliceşti pot scoate la conducere posturi, fără să mai aştepte aprobarea acestora de Ministerul Sănătăţii - varianta propusă de Guvernul demis condus de Ilie Bolojan”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Guvernul a aprobat marți seară Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice.

Prin această decizie sunt deblocate peste 6.850 de posturi, cele mai multe pentru asistenți medicali. Majoritatea locurilor sunt în spitale, iar aproape 400 sunt destinate Serviciilor de Ambulanță Județene.