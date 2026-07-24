Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a decis să nu avizeze marșul anunțat de Asociația „Calea Neamului”, programat pentru vineri după-amiază, motivând că evenimentul ar putea afecta liniștea comunității locale.

Decizia a fost anunțată de primarul Árpád Antal, iar liderul asociației, Mihai Târnoveanu, a declarat că va merge în oraș și va protesta indiferent de hotărârea autorităților.

Marșul era programat să înceapă la ora 17:30 și urma să reunească aproximativ 200 de participanți pe traseul dintre grupul statuar Mihai Viteazul și fosta fabrică de tutun. Organizatorii solicitaseră și utilizarea unui sistem de sonorizare, precum și ocuparea unei benzi de circulație.

Primarul Árpád Antal a transmis că administrația locală consideră manifestația o provocare care riscă să tulbure climatul de conviețuire dintre români și maghiari din municipiu.

Edilul a precizat că legislația nu oferă autorităților locale o bază clară pentru interzicerea unei astfel de manifestații, însă Primăria a decis să nu își dea acordul pentru organizarea evenimentului.

„Să fie clar: România este și țara noastră și nu avem nevoie de provocatori”, a transmis Árpád Antal într-un mesaj public.

Primarul a amintit că Mihai Târnoveanu a organizat și în trecut acțiuni în Sfântu Gheorghe, precum și ceremonii la cimitirul militar din Valea Uzului.

În ciuda refuzului autorităților locale, Mihai Târnoveanu a anunțat că intenționează să ajungă în Sfântu Gheorghe și să organizeze protestul.

Manifestația are ca obiect decizia Primăriei de a expune într-un muzeu în aer liber indicatoarele rutiere bilingve demontate în urma unei hotărâri judecătorești definitive, care a stabilit că acestea nu respectau ordinea prevăzută de lege pentru inscripții.

Primarul a anunțat anterior că panourile vor face parte dintr-o expoziție permanentă, cu titlul provizoriu „Supraviețuirea spiritului comunismului național al lui Ceaușescu în România democrată”.

Mihai Târnoveanu susține că denumirea expoziției transmite un mesaj eronat privind relația dintre statul român și comunitatea maghiară, motiv pentru care a convocat protestul.

Poziția administrației locale este sprijinită și de UDMR Covasna.

Președintele Consiliului Județean Covasna, Sándor Tamás, a cerut Asociației „Calea Neamului” și liderului acesteia să renunțe la acțiunile pe care le consideră provocatoare la adresa comunității maghiare. Oficialul a afirmat că Mihai Târnoveanu nu reprezintă comunitatea locală și nu beneficiază de susținerea acesteia.

Reprezentanții administrației locale au subliniat că vor utiliza toate mijloacele legale pentru a proteja ordinea publică, siguranța și conviețuirea pașnică din municipiu.

Situația de la Sfântu Gheorghe vine la scurt timp după ce Primăria Oradea nu a avizat desfășurarea Marșului Oradea Pride, invocând suprapunerea traseelor propuse cu alte evenimente și lucrări de infrastructură.

Decizia autorităților din Oradea a atras reacții din partea unor organizații internaționale și a Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei, care au cerut respectarea libertății de întrunire și desfășurarea evenimentului într-un spațiu vizibil și sigur.