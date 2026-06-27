Zeci de mii de persoane au participat sâmbătă la marșul Gay Pride din Budapesta, desfășurat pe fondul unei canicule severe, într-un eveniment care a adunat mai puțini participanți decât anul trecut, dar mai mulți decât în edițiile anterioare, potrivit AFP.

Manifestanții au celebrat libertatea de a se reuni și ceea ce mulți au descris ca o schimbare de climat politic în Ungaria, după încheierea celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban, care a promovat politici restrictive față de comunitatea LGBT.

Potrivit unui jurnalist AFP aflat la fața locului, participanții au umplut străzile Budapestei, în condiții de temperaturi de până la 38°C. Mulți dintre ei au purtat steaguri curcubeu, iar organizatorii au distribuit apă și au recomandat persoanelor vulnerabile să urmărească evenimentul online.

„Apă va fi distribuită gratuit”, au transmis organizatorii, avertizând însă că rezervele sunt limitate.

Atmosfera evenimentului a fost marcată de referiri la schimbările politice recente din Ungaria. Mai mulți participanți au vorbit despre un context mai favorabil pentru comunitatea LGBT.

„Cred că situația se îmbunătățește tot mai mult (pentru minoritățile sexuale), în principal din cauza schimbării Guvernului”, a declarat Petra Toth, o participantă în vârstă de 18 ani.

Și oficiali europeni prezenți la eveniment au subliniat importanța marșului. Comisarul european pentru egalitate, Hadja Lahbib, a descris ediția din acest an drept „dovada unui nou început”, apreciind participarea numeroasă de anul trecut.

Victoria electorală a lui Peter Magyar în aprilie, care a pus capăt guvernării Orban, a fost primită cu optimism de comunitatea LGBT. Totuși, până în prezent, noul executiv nu a adoptat măsuri concrete pentru restabilirea drepturilor restrânse în ultimii ani.

În declarațiile sale recente, Magyar a evitat să abordeze direct tema căsătoriei sau adopției în rândul cuplurilor de același sex, dar a transmis că guvernul său „nu le va dicta cetățenilor cum să trăiască”.

„Fiecare este liber să iubească pe cine vrea și să trăiască cu cine vrea, atât timp cât nu încalcă legea”, a declarat acesta.

Deși autoritățile nu au interzis evenimentul din acest an, organizațiile pentru drepturile omului atrag atenția că legislația restrictivă adoptată în ultimii ani rămâne în vigoare.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit recent că legislația maghiară privind comunitatea LGBT încalcă dreptul european.

În acest context, organizații precum Amnesty International cer accelerarea reformelor și introducerea egalității depline în drepturile civile.