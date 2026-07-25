Uniunea Europeană, așa cum funcționează în prezent, nu va mai exista peste 25 de ani, a profețit fostul premier maghiar Viktor Orban, la Universitatea de vară de la Băile Tușnad.

El a urcat sâmbătă pe scena Tușvanyos într-o ipostază fără precedent în ultimii 16 ani: aceea de lider al opoziției din Ungaria. La aproape trei luni și jumătate după înfrângerea suferită de Fidesz în alegerile parlamentare, fostul premier ungar a lansat un atac dur la adresa guvernului condus de Péter Magyar și a avertizat că Uniunea Europeană, în forma sa actuală, nu va mai exista peste 25 de ani.

Viktor Orbán a susținut că Uniunea Europeană, așa cum funcționează în prezent, nu va mai exista peste un sfert de secol. În opinia sa, dominația anglo-saxonă asupra politicii și economiei mondiale va fi înlocuită treptat de o ordine internațională condusă de Asia.

Fostul premier ungar a precizat că nu își dorește dispariția proiectului european, ci o transformare profundă a acestuia, pe fondul schimbării echilibrului de putere la nivel global. În viziunea sa, organizațiile internaționale trebuie regândite pentru a putea face față noii realități geopolitice.

Orbán a criticat din nou conducerea instituțiilor europene și a declarat că nu ar accepta funcția deținută de Ursula von der Leyen, despre care consideră că este inutilă și că ar trebui desființată.

„Nu trebuie să preluăm Comisia, trebuie să ocupăm Bruxelles-ul”, a declarat Orbán.

Liderul Fidesz le-a cerut politicienilor din alianța Patrioții pentru Europa să transforme instituțiile europene din interior. Potrivit acestuia, problemele actuale ale Uniunii își au originea în perioada Comisiei conduse de Jean-Claude Juncker, al cărei mandat a început în 2014.

Discursul de la Băile Tușnad a avut loc într-un moment politic dificil pentru Viktor Orbán. După înfrângerea Fidesz în alegerile parlamentare, fostul premier a anunțat că se va concentra pe reconstruirea formațiunii și pe crearea unei „mișcări de rezistență națională”.

Orbán a atacat dur guvernul condus de Péter Magyar, pe care l-a acuzat de autoritarism și l-a comparat cu regimurile de stânga din America de Sud. „Ungaria este noua Venezuela, doar fără bogăția petrolului”, a declarat liderul Fidesz.

Fostul premier a criticat și orientarea guvernului de la Budapesta în privința războiului din Ucraina și a susținut că Ungaria și-a pierdut independența în politica externă, urmând linia impusă de Bruxelles.

Înaintea discursului lui Viktor Orbán, László Tőkés a reluat tema autonomiei comunității maghiare din România și a susținut continuarea demersurilor pentru autonomie în Transilvania și în Ținutul Secuiesc.