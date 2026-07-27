Premierul Ungariei, Peter Magyar a susținut că intervențiile fostului premier provoacă „tot mai multă plictiseală” și l-a acuzat că își leagă revenirea la putere de un posibil eșec economic al țării. Peter Magyar, l-a criticat în Parlamentul de la Budapesta, pe predecesorul său, Viktor Orban, după discursul susținut de liderul Fidesz în weekend, la Băile Tușnad.

Peter Magyar a lansat luni un atac la adresa lui Viktor Orban, după declarațiile făcute de fostul premier ungar la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad. În discursul susținut în Parlamentul de la Budapesta, actualul premier a afirmat că aparițiile publice ale liderului Fidesz atrag un public tot mai redus și că mesajele sale au devenit mai confuze.

Magyar a caracterizat discursul lui Orban drept unul care stârnește „tot mai multă plictiseală”, susținând că „în loc de valori și idei fructuoase, publicul din ce în ce mai redus a fost nevoit să asculte cum Orbán își explică propria înfrângere într-un delir politic din ce în ce mai confuz”.

Premierul ungar a afirmat că Viktor Orban „își caută șansa revenirii personale în eșecul economic al Ungariei”. Peter Magyar s-a adresat apoi parlamentarilor Fidesz și i-a întrebat dacă sunt de acord cu perspectiva atribuită fostului premier asupra economiei și viitorului țării.

„Credeți că este în regulă ca un politician maghiar – în cazul de față, Viktor Orbán – să spere ca inflația să scape de sub control în Ungaria, așa cum s-a întâmplat ani de zile sub guvernarea sa eșuată? Răspundeți, dragi membri ai Fidesz, vi se pare în regulă? Vi se pare în regulă ca Viktor Orbán să spere că vor dispărea locurile de muncă și că întreprinderile maghiare vor da faliment? Ce fel de lider este acela care vede condiția prealabilă a revenirii sale la putere în eventualele suferințe ale familiilor maghiare sau în declinul țării sale?”, a spus Peter Magyar în Parlamentul ungar.

Peter Magyar și-a continuat discursul printr-o serie de acuzații adresate parlamentarilor Fidesz, după comparațiile făcute de Viktor Orban la Băile Tușnad.

Premierul ungar a criticat reacția membrilor formațiunii conduse de fostul șef al Guvernului și modul în care aceștia au primit declarațiile despre actuala putere de la Budapesta.

„Comunitatea voastră politică stă acolo și aplaudă cu mândrie faptul că Viktor Orbán compară guvernul maghiar investit cu Germania hitleristă. Vă pot spune că ceea ce a făcut șeful vostru laș, și ceea ce ați făcut și voi, este o rușine, o rușine, o rușine”.

Viktor Orban a criticat, în discursul susținut la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, Guvernul condus de Peter Magyar.

Fostul premier a acuzat noua putere de la Budapesta de autoritarism și a comparat-o cu regimurile de stânga din America de Sud.

„Ungaria este noua Venezuela, doar fără bogăția petrolului”, a declarat liderul Fidesz.

Orban a vorbit și despre o „guvernare prin Facebook”, acuzând Executivul că folosește comunicarea din mediul online pentru a evita dezbaterea politică și instituțională.

Liderul Fidesz a criticat și schimbările produse la nivelul instituțiilor statului, despre care a afirmat că reprezintă „sfârșitul statului de drept”.

Viktor Orban a comparat înființarea unei noi autorități care ar urma să se ocupe de adversarii politici cu practicile unor regimuri totalitare.

„Doar comuniștii și Hitler au mai făcut asta înainte”, a afirmat Orbán.