Social-democrații vor vota împotriva proiectului de lege privind Agenția Națională de Integritate (ANI), a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu. Liderul politic susține că amendamentele propuse de USR modifică normele de integritate în beneficiul unor aleși ai formațiunii.

Sorin Grindeanu afirmă că avertismentele lansate de PSD în urmă cu o săptămână s-au adeverit odată cu depunerea amendamentelor la proiectul de lege.

„USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz şi alţi membri de partid, precum viceprimarul Timişoarei, Paula Romocean, condamnaţi pentru conflict de interese. PSD nu va accepta vreodată, ca sub pretextul PNRR, USR să aducă atingere standardelor privind integritatea, pentru a-şi apăra penalii condamnaţi definitiv”, a spus preşedintele PSD.

Liderul social-democrat a mai spus că a avut miercuri o întâlnire cu conducerea Agenției Naționale de Integritate și susține că amendamentele depuse de USR diminuează competențele instituției.

„Avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care ştirbesc din atribuţiile Agenţiei Naţionale de Integritate. Şi aşa ceva noi nu vom accepta. Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicţiilor privind integritate. Un exemplu clar este că se modifică Codul Administrativ, pentru ca aleşii locali să nu mai fie în conflict de interese când emit sau votează acte administrative. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interes. Aşa ceva este de neimaginat”, a explicat Grindeanu.

Acesta a mai susținut că modificările propuse ar limita posibilitatea inspectorilor de integritate de a aplica sancțiuni și ar introduce praguri valorice în materia integrității.

„Au introdus de asemenea condiţii cumulative, astfel încât inspectorul de integritate să nu poată aplica, prin raportul pe care îl face, interdicţia de până la 3 ani, aşa cum era şi până acum. Mai mult, au introdus praguri privind integritatea, de două salarii minime brute pe economie. Să vă amintesc de reacţiile publice ale liderilor USR şi PNL când era vorba de introducerea pragului la abuzul în serviciu? Să vă dau câteva mostre. Daţi-mi voie să citez: Stelian Ion: S-a legiferat hoţia. S-a legiferat abuzul. Nu va mai fi abuz în serviciu şi toţi funcţionarii publici au semnalul acesta că pot abuza. Cătălin Drulă: Vor să dea drumul la furat. Ionuţ Moşteanu: Am ieşit în stradă să oprim hoţia pregătită de Liviu Dragnea”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a afirmat că USR promovează acum măsuri pe care, în trecut, le critica în spațiul public.

„Practic, campionii transparenţei ne arată din nou adevărata lor faţă. S-au cocoţat pe un val de moralitate şi se băteau cu cărămida în piept pentru integritate, acum au introdus amendamente care amputează controlul Agenţiei Naţionale de Integritate asupra averilor demnitarilor.Vor ca verificările din oficiu, de exemplu, să fie limitate la maxim 5 ani, iar dosarele să fie clasate, dacă evaluarea durează prea mult. Adică un fel de: scapă cine poate şi cine trage de timp.”, a menţionat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a declarat că PSD va vota împotriva prevederilor incluse în proiectul de lege transmis Parlamentului și a precizat că inițiativa este asumată de PNL, nu de social-democrați.

„Anunţ public că Partidul Social-Democrat va vota împotriva tuturor acestor prevederi din proiectul de lege transmis la Parlament ieri”, a anunţat preşedintele PSD.

Referitor la inițiativa legislativă, liderul PSD a adăugat:

„PSD, o să vedeţi poziţia în plen. Nu vom susţine niciunul din aceste articole. Restul e gargară”, a arătat el.

Întrebat dacă PSD va susține publicarea declarațiilor de avere și de interese sub forma fișei financiare de integritate, Sorin Grindeanu a răspuns:

„PSD-ul este de acord cu transparentizarea întregului proces”, a încheiat el.