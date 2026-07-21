Scandalul zilei în politică. Acuzații de „sevraj” la cel mai înalt nivel

Deputatul USR Cătălin Drulă a reacționat marți la declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a susținut că fostul ministru al Transporturilor ar fi, în prezent, „ministrul informal” al instituției și că ar fi prezent frecvent la sediul ministerului. Drulă respinge acuzațiile și afirmă că se află în concediu alături de familie.

Într-o postare publicată pe Facebook, fostul ministru al Transporturilor a ironizat declarațiile liderului PSD.

„Așa cum am mai spus, domnul Grindeanu prezintă simptome clasice de sevraj. Decuplarea PSD de la banul public de aproape trei luni produce efectele pe care le vedeți zilele acestea: comportament agitat și halucinații. Mai nou are vedenii cu mine la Ministerul Transporturilor, face crize de afect, cere registrele de acces de la jandarmi. Aproape că mă simt vinovat că sunt în concediu, cu familia, zilele acestea”, a declarat Cătălin Drulă.

Deputatul USR a adăugat că va reveni săptămâna viitoare la Camera Deputaților, odată cu sesiunea extraordinară convocată de Parlament.

„Sper să nu te mai prind, Sorine, președinte la Cameră când vin, că ai zis că ești în opoziție acum”, a transmis Drulă.

În aceeași postare, fostul ministru și-a exprimat susținerea pentru actuala echipă de la Ministerul Transporturilor.

„Îi felicit pe colegii mei din USR care se ocupă de Ministerul Transporturilor și îi încurajez în continuare să-i scoată din minți pe pesediști și pe frații lor din aripa Thuma a PNL. Normal că băieții cu homar și private jet Nordis turbează, dar românii care vor reforme și o administrație curată le sunt alături”, a mai afirmat acesta.

Replica lui Cătălin Drulă vine după ce Sorin Grindeanu a criticat activitatea Ministerului Transporturilor, în contextul accidentului mortal produs pe Valea Oltului.

Liderul PSD a afirmat că, în ultimele trei luni, nu a fost dat în circulație niciun kilometru de autostradă și a susținut că fostul ministru Cătălin Drulă ar conduce, neoficial, ministerul.

„Domnul Drulă, dacă vă sună cunoscut, este, din ce aud prin minister, ministrul informal al Ministerului Transporturilor. V-aș ruga să cereți la jandarmi registrul de intrare și ieșire de la Ministerul Transporturilor și să vedeți de câte ori a intrat în aceste trei luni domnul Drulă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai susținut că actuala conducere a ministerului nu a inaugurat niciun kilometru de autostradă în ultimele trei luni și l-a acuzat pe fostul ministru USR că reprezintă un model greșit pentru actuala echipă de conducere.