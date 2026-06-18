Fostul judecător al Curții Constituționale, Toni Greblă, consideră că decizia definitivă a instanței în cazul lui Dominic Fritz trebuie să producă toate efectele prevăzute de lege, inclusiv pierderea mandatului.

Declarația vine după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut hotărârea Curții de Apel Timișoara prin care liderul USR a fost găsit în conflict de interese.

Fostul judecător CCR susține că sancțiunile prevăzute de lege trebuie aplicate indiferent de persoana vizată.

„După părerea mea, este în afară a oricărei discuții că cel găsit în conflict de interese trebuie să își piardă mandatul în baza legii pentru că altfel legea ar rămâne practic fără sancțiune. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă lumea ar fi în conflict de interese sau ar putea să fie în conflict de interese fără urmări”, a declarat Toni Greblă.

Acesta a explicat că legislația prevede consecințe clare în cazul unui conflict de interese confirmat definitiv.

„Poate numai dacă întocmește ANI un raport care eventual este confirmat prin instanța de judecată și nu se aplică nicio sancțiune sau interdicție pentru acest lucru. Cel găsit în conflict de interese pierde mandatul și în următorii trei ani nu mai poate ocupa o funcție eligibilă. Nu există alte consecințe”, a adăugat Greblă.

Secția de contencios administrativ a ICCJ a respins joi recursul formulat de Dominic Fritz și a menținut hotărârea Curții de Apel Timișoara, validând astfel raportul Agenției Naționale de Integritate.

Potrivit comunicatului instanței supreme, primarul Timișoarei s-a aflat într-o situație de conflict de interese atunci când a participat la emiterea unui act administrativ prin care „a procurat beneficii propriului creditor de la care primise un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale”.

Judecătorii au arătat că, potrivit jurisprudenței constante a instanței supreme, nu este necesară demonstrarea existenței unui prejudiciu concret sau a unui act de corupție.

„Este suficient să existe un interes personal ori patrimonial susceptibil să afecteze imparţialitatea exercitării funcţiei publice, iar persoana aflată în funcţie să participe la emiterea actului administrativ”, se arată în comunicatul ICCJ.

Instanța a precizat că situația analizată îndeplinește elementele care definesc conflictul de interese: existența unei relații financiare directe, participarea la emiterea actului administrativ și posibilitatea afectării imparțialității exercitării funcției publice.

În 2023, inspectorii ANI au constatat existența unui conflict de interese administrativ în cazul lui Dominic Fritz.

Potrivit raportului, în 2020, la scurt timp după preluarea mandatului de primar, acesta a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal, document transmis ulterior Consiliului Local.

Conform ANI, documentația tehnică pentru beneficiarul PUZ-ului fusese realizată de firma lui Răzvan Negrisan, consilier local USR la acel moment, care îi acordase lui Dominic Fritz un împrumut de 25.000 de lei pentru campania electorală.

După pronunțarea deciziei definitive, liderul USR a anunțat că va contesta hotărârea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit lui Fritz, efectul deciziei este interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv.

„Sentinţa nedreaptă nu a venit din senin. A venit după ce eu personal şi întregul partid USR am ajuns pe lista «duşmanilor Justiţiei» întocmită chiar de CSM”, a afirmat președintele USR.

Decizia ICCJ este definitivă și produce efecte juridice imediate. Totuși, interpretarea privind eventuala încetare a mandatului de primar urmează să fie clarificată de autoritățile competente și de procedurile prevăzute de lege.