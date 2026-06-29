Politica

Peste 5.300 de militari și civili români, pregătiți pentru misiuni internaționale. CSAT a aprobat planul pentru anul 2027

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Peste 5.300 de militari și civili români, pregătiți pentru misiuni internaționale. CSAT a aprobat planul pentru anul 2027Militari. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat luni forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului național în anul 2027.

Potrivit deciziei, Armata României va avea la dispoziție un efectiv de 5.358 de militari și civili, iar Ministerul Afacerilor Interne va contribui cu încă 2.604 militari și polițiști.

Hotărârea stabilește structura forțelor care vor putea fi dislocate în cadrul misiunilor internaționale și confirmă, în același timp, intenția României de a-și menține contribuția la operațiunile desfășurate sub egida organizațiilor și alianțelor din care face parte.

Totodată, CSAT a aprobat suplimentarea participării României la inițiativa regională Mine Countermeasures Black Sea Task Group (MCM BLACK SEA), un proiect considerat esențial pentru securitatea navigației în Marea Neagră.

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Peste 5.300 de militari și civili vor putea participa la misiuni externe

Conform comunicatului transmis de Administrația Prezidențială după ședința CSAT, Armata României va pune la dispoziție în anul 2027 un total de 5.358 de militari și civili.

Dintre aceștia, 2.786 vor participa efectiv la misiuni și operații desfășurate în afara teritoriului statului român. Alți 1.801 militari vor rămâne în țară, în stare de așteptare, urmând să poată fi dislocați rapid în funcție de necesitățile operative și de ordinele primite.

În același timp, alți 771 de militari vor face parte din categoria forțelor propuse pentru eventuale misiuni și operații care ar putea fi asumate pe parcursul anului 2027, în funcție de evoluția situației de securitate și de angajamentele internaționale ale României.

Structura aprobată permite autorităților să reacționeze rapid în cazul apariției unor noi solicitări din partea partenerilor internaționali sau în situația în care contextul de securitate regional și internațional impune suplimentarea participării României la diverse operațiuni.

Ministerul Afacerilor Interne va participa cu peste 2.600 de militari și polițiști

Pe lângă efectivele Ministerului Apărării Naționale, și Ministerul Afacerilor Interne va avea un rol în misiunile externe din anul 2027.

Potrivit deciziei aprobate de CSAT, MAI va putea participa cu un efectiv total de 2.604 militari și polițiști.

Dintre aceștia, 39 vor fi detașați efectiv în misiuni și operații desfășurate în afara teritoriului României, iar 2.565 vor rămâne în țară în stare de așteptare, urmând să poată fi mobilizați și dislocați la ordin, dacă situația o va impune.

politia romana

politia romana / sursa foto: dreamstime.com

Acest sistem de rezervă operațională permite autorităților să răspundă rapid solicitărilor venite în cadrul cooperării internaționale și să asigure continuitatea participării României la operațiuni externe.

România își consolidează rolul în securitatea Mării Negre

În cadrul aceleiași ședințe, Ministerul Apărării Naționale a solicitat și a obținut aprobarea pentru suplimentarea contribuției României la Mine Countermeasures Black Sea Task Group (MCM BLACK SEA).

Potrivit comunicatului CSAT, măsura este necesară pentru ca România să poată asigura comanda grupării în anul 2027.

Inițiativa este considerată una strategică pentru garantarea libertății de navigație și pentru protejarea securității economice și militare din regiunea Mării Negre, într-un context regional marcat de provocări de securitate.

MCM BLACK SEA a fost constituită în ianuarie 2024 de România, Turcia și Bulgaria și reprezintă prima structură regionale de acest tip creată în istoria recentă a securității Mării Negre.

Rolul grupării MCM BLACK SEA

Obiectivul principal al grupării este desfășurarea operațiunilor de deminare maritimă și menținerea siguranței traficului naval în Marea Neagră.

În același timp, structura are rolul de a contribui la protejarea infrastructurii submarine critice, inclusiv a cablurilor și conductelor aflate pe fundul mării, elemente considerate esențiale pentru securitatea energetică și comunicațiile din regiune.

Prin extinderea atribuțiilor MCM BLACK SEA și asumarea comenzii în 2027, România își consolidează implicarea în arhitectura regională de securitate și în cooperarea cu aliații din zona Mării Negre.

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