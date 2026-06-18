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Recrutări masive în Armata Română. Mii de posturi disponibile în toată țara

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Recrutări masive în Armata Română. Mii de posturi disponibile în toată țaraArmata română. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a lansat o nouă campanie de recrutare pentru ocuparea posturilor de soldați și gradați profesioniști, punând la dispoziția candidaților aproape 7.000 de locuri în unități militare din întreaga țară.

Ce trebuie să știe românii care vor să lucreze în Armată

Potrivit anunțului făcut de MApN, pentru seria I din anul 2026 sunt disponibile 6.763 de posturi în unități militare aflate în 38 de județe, precum și în garnizoana București.

„E un moment bun să îți alegi profesia! A fost aprobat planul de recrutare a candidaților pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști, seria I 2026. Sunt disponibile 6.763 de posturi, în unități militare din 38 de județe și din garnizoana București”, a transmis Ministerul Apărării.

Armata română

Armata română. Sursă foto: Facebook

Ce condiții trebuie să îndeplinească

Persoanele interesate de o carieră militară pot consulta condițiile de înscriere și criteriile de recrutare prin intermediul structurilor teritoriale de informare și recrutare ale armatei.

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„Pentru înscriere și întocmirea dosarului de candidat, te poți adresa direct unităților militare în care se regăsesc posturile vacante. În acest sens, lista unităților respective, precum și o serie întreagă de informații legate de procesul de recrutare și selecție pot fi obținute contactând biroul informare-recrutare la care ești arondat. Accesează https://www.recrutaremapn.ro/contactbir.php pentru a afla datele de contact al acestuia. Salvează postarea ca să o ai la îndemână, iar dacă ai prieteni care ar putea fi interesați de o carieră militară, trimite-le-o și lor”, se arată în anunțul publicat de MApN.

Campania de recrutare face parte din eforturile Ministerului Apărării de a completa efectivele Armatei Române și de a atrage noi candidați interesați de o carieră în sistemul militar.

Câte persoane sunt încadrate în sistem

La începutul anului 2025, Ministerul Apărării Naționale avea aproximativ 90.000 de persoane încadrate în sistem. Din total, circa 70.000 erau cadre militare, aproximativ 17.000 ocupau funcții civile, iar aproape 4.700 făceau parte din categoria rezerviștilor voluntari.

Potrivit datelor din domeniu, în eventualitatea unei situații de conflict, armata ar putea suplimenta efectivele prin mobilizarea a până la 50.000 de rezerviști.

Deși în cursul anului trecut numărul angajărilor l-a depășit cu aproximativ 5.600 pe cel al plecărilor din sistem, ritmul noilor recrutări a încetinit în 2026.

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