 Horoscopul lui Dom’ Profesor,  15-16 august 2026

Pe 15 august s-au născut Napoleon Bonaparte, T.E. Lawrence, Sir Walter Scott, Sri Auribindo, Sylvie Vartan, Ion Chinezu, Zoe Băicoianu. Pe 16 august s-au născut Madonna, Pierre Richard, Alexandru Agache, Filaret Barbu, Virgil Ierunca, Florin Bogardo, Gabriela Melinescu, Gelu Solomonescu, Ion Gheorghe, Ovid Crohmăliceanu.

Sinaxar. 15 august, Adormirea Maicii Domnului. 16 august, Sf. Mahramă a Domnului. Sf. Martiri Brâncoveni şi Sf. Iosif de la Văratec.

La Mulţi Ani! Celor care îşi sărbătoresc onomastica sau ziua de naştere, în această zi importantă.

De acum se pot face nunţi, iar, astrologic şi statistic vorbind, cele mai bune zile sunt duminicile, după vechea datină, de 16, 23 şi 30 august. Sigur, unii încep nunţile de sâmbăta, ca să ţină şi duminica... iar alţii aşteaptă toamna ca să se mai potolească căldura şi să iasă tulburelul.

În vechime, în istoria noastră, a dacilor, istorie pe care veneticii vor să ne facă să o uităm, ei bine, era a doua şi a treia zi a sărbătorii Marei Zeiţe Hera, fiica mai mare a lui Cronos şi a Rheei, soţia Marelui Zeus, Regină peste oameni şi zei. Soţie devotată, care apără familia şi maternitatea. Prin unele locuri din Dacia, sub influenţa cabiră şi tracică se vorbea şi de zeiţa Kerses, "nuntă, casătorie". În alte părţi se pomenea de Hesta, sau Vesta.

Hera este des pomenită în miturile Olimpului despre energia cu care îşi apăra familia, prigonind pe bastarzii semi-zei, pe care frivolul Zeus, soţul dar şi fratele ei, îi semăna prin lume.

Hera, Juno sau Junona, protectoarea matroanelor romane, a familiei şi a maternităţii era sărbătorită de romani şi la 1 martie.

Este interesant de observat cum, la un moment dat în cursul istoriei, Marii Zei devin infertili, nu mai pot să aibă copii. Astfel Marea Zeiţă Pallas Atena, protectoarea aheilor, s-a născut din capul Marelui Zeus. Se pare că imortalitatea aducea, la un moment dat, sterilitatea. Clonare, reproducere asexuată, sau altceva ce nici nu ne duce gândul?

Peste vechea sărbătoare antică episcopii creştini au suprapus Adormirea Maicii Domnului. Cu toate acestea, caracterul de sărbătoare pozitivă, nu de funeralii triste, s-a păstrat. Pentru că a corespuns cu mentalitatea dacilor, pentru care moartea era o bucurie şi un prilej de veselie. De aceea se sărbătoreşte, popular, Sfânta Marie Mare la trecerea către Domnul, iar Sfânta Marie Mică, de mai mică importanţă deci, la data naşterii Fecioarei pe 8 septembrie, în Zodia Fecioarei.

Adormirea Maicii Domnului este un prilej pentru multe obiceiuri populare, fiind calchiată peste o sărbătoare antică, a ritmurilor naturale.

Se angajează pândarii la vii. Se leagă simbolic ciocul unei paseri, ca tot neamul păsăresc să nu cigulească strugurii, se împart struguri pentru sufletul morţilor.

Tradiţional, în "Kalendar" pe 16 august sunt Cercurile Sf. Marii, ultima zi a serbărilor Herei. În antichitate avea loc „judecata femeilor”.

Într-un loc neştiut de nimeni, un tribunal alcătuit dintr-o fată mare, o femeie măritată şi o văduvă, judeca treburile femeieşti: că aia mi-a furat bărbatul, una m-a despărţit de logodnic, asta umblă cu farmece, iar cealaltă umblă cu fratele meu şi îl învaţă la prostii - şi câte şi mai câte, treburi feminine...

Hotărârile tribunalului Herei erau luate în unanimitate şi erau obligatorii şi definitive. Altfel... nu ştiţi ce rele şi crude sunt femeile când vor ele, să vă ferească Bunul Dumnezeu!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi probabil că tribunalul femeilor nu condamna micile, sau mai marile furtişaguri din magazinele dedicate lor, femeilor.

O anchetă a prestigiosului „Cosmopolitan” şi un articolaş scris de Paméla Rougerie în „Le Figaro” m-au făcut să fac şi eu unele investigaţii.

Bogate, celebre, dar fură de sting! Tehnicile de supraveghere moderne din magazine, din ce în ce mai sofisticate, au dezvăluit lucruri surprinzătoare şi chiar comice.

Femei bogate şi celebre fură din magazinele respective. Fie că este vorba de preascumpul „Anthropologie” unde o pereche de şlapi costă 500 $, de „Sephora” sau de „Victoria’s Secret”.

Numele unor vedete de la Hollywood au fost menţionate: Winona Ryder, Lindsay Lohan şi Megan Fox. Nu o să vă vină să credeţi, dar după declaraţiile unei firme de pază şi protecţie a magazinelor scumpe din Manhattan, peste jumătate dintre femeile bogate şi celebre fură din magazinele pe care le vizitează.

Ca regulă, ele cumpără ceva, dar mai strecoară şi altceva, în poşetă! Recordul l-a atins o preabogată moştenitoare a unei averi de miliarde, care, întotdeauna, dar întotdeauna, pleacă îmbrăcată din magazinul pe care-l vizitează cu lenjerie intimă pe care n-o plăteşte. Dar cumpără şi de două, trei mii de dolari! În general, de fapt, întotdeauna, agentul, în speţă agenta, de pază, de la camera de supraveghere rezolvă amiabil. O sună pe secretara, sau pe asistenta femeii celebre: “Iarăşi şefa ta a făcut-o!” “OK, cât?” Şi lucrurile se rezolvă instant, discret şi fără ca “şefa” să ştie. Magazinele nu-şi pot permite să raporteze furtul şi să facă scandal pentru că ar pierde-o pe bogata moştenitoare ca clientă. Şi pe celelalte...

Barbara Staib, directoare de comunicare la “Asociaţia naţională pentru prevenirea furtului din magazinele cu autoservire din SUA” afirmă, întrebată de BBC: “Anumite persoane încearcă să iasă din cotidian, să încerce aventura furtului dintr-un magazin. Acest lucru le dă un şoc de adrenalină, le ameţeşte, ca un drog puternic. Sigur, regretă sincer, dacă sunt prinse!”

Will Cupchik, psihologul la modă, chestionat, de asemenea, de BBC, a precizat: “Nu este numai pentru frisonul riscului, pentru aventură. Femeile încearcă să astupe un gol emoţional, la fel ca persoanele care mănâncă prea mult, beau prea mult, muncesc prea mult, sau se droghează!”

Diane Hakim, asistenta Procurorului de Virginia, care are două doctorate, unul la Quantico şi celălalt la Harvard, este specialistă în problema delincvenţei femeilor bogate.

“Da, sunt de acord cu Will Cupchik, dar trebuie să adaug că femeile bogate urmăresc, prin furturile din magazine, să demonstreze lor şi celor din jur că ele deţin controlul, puterea. Faptul că nu sunt prinse le conferă o superioritate, pe care o afişează imediat, cu condescendenţă. Dar, femeile bogate care fură, au, în proporţie de 100% probleme cu soţul, divorţuri, sau cu copiii. Furtul este un fetiş, dar şi un substitut al seducţiei feminine ultragiate!”, spune Diane.

Dacă bunul Caragiale ar mai fi trăit, probabil că mi-ar fi spus: “Dom’ profesor, ce atâta tevatură pentru nişte cleptomane? Portofelul... unde am pus portofelul?!! Iarăşi mi l-a furat Piscupească! Căldură mare, dom’le!”

Mă duc să verific dacă mai am portofelul, chiar dacă nu are cine să-l subtilizeze. Doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

În weekend nu este bine să faci declaraţii complicate, dar nici să devii prea sentimental. Sâmbăta este favorabilă lucrurilor importante sentimentale. Nu uita de onomastica unor prieteni!

Sâmbătă încerci să ajuţi pe cineva apropiat. Lângă cei dragi te simţi bine şi motivat. Totuşi, te miri de unele nepotriviri între planuri şi realitate. Duminică, zi bună pentru cumpărături. Weekend-ul este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul social şi al relaţiilor.

Eşti tensionat. Mintea ta întoarce pe toate feţele lucruri deja rezolvate, dar de care eşti nemulţumit. Mereu nemulţumit. Starea aceasta nu este sănătoasă, destinde-te, e sărbătoare!

Sâmbăta este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi titanice, mai ales dacă este vorba de curăţenie, dar du-te la petrecere, dacă eşti invitat de o Marie sau Marin! Duminică, nu ai frică, păstrează speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul tău! Totuşi, weekendul, segmentul de timp în discuţie, este o perioadă “încurcată”.

Stai cât mai mult in aer curat, plimba-te şi fă puţin efort. Mintea ta are nevoie să se reseteze, să descarce energiile psihice negative. Sau, participă cu entuziasm la sărbătoarea Măriilor!

Sâmbătă seara ai un prilej de distracţie, o petrecere sau o zi de naştere la un Leu. Duminică, poate nu ar fi rău să te distrezi încă puţin, dar parcă te simţi zdrobit de oboseală, oboseala cronică, mai bine odihneşte-te! Stai acasă, şi du-te la culcare mai devreme. Neapărat cu pisicuţa, sau căţeluşul. Iniţiaţii spun că un animăluţ de companie ne protejează somnul şi ne fereşte de „energiile negative”. Parol, mon cher!

Bănuitor cum eşti, vezi capcane peste tot. Astăzi nu ţi se pun scobitori în pâine, nici sare în cafea. Complotul este făcut de o alianţă de Mării şi Mariani, care te invită la o petrecere!

Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbată, probabil, că te duci la cumpăraturi... ca să cumperi cadouri pentru sărbătoriţii zilei. Duminică dimineaţa o sa vrei să faci puţină curaţenie în casă şi în suflet. Poate te duci la biserică? Ai nevoie să te redescoperi, să dai deoparte ceea ce este convenţional şi obligaţie şi să vezi cum poţi împăca adevaratele tale scopuri cu ceea ce ţi se oferă!

Sâmbătă ai ceva! Eşti nervos, nu te cheamă Maria sau Marian? Nicio problemă, eşti în zodia zilei tale de naştere! Zâmbeşte, participă la petrecerile de onomastică! Nu te supăra, e prea cald!

Rezolvând problemele, în acestă sâmbătă, îţi apropii prietenii, iar dacă eşti şef în grupul tău, nu ezita să-ţi asumi răspunderea, dar nu să pătimeşti tu pentru alţii. Fiecăruia, după ce merită! Duminică, anturajul, prietenii, rudele, tot acest „habitat social” îţi pare mai capricios şi mai dificil decât de obicei. Află ce se vrea de la tine. Acordă-ţi o pauză, un armistiţiu şi foloseşte seara de duminică numai pentru tine, cum vrei tu, cum hotărăşti tu, în termenii şi condiţiile tale!

Ai înţeles, în sfârşit, că trebuie să faci efort pentru a ţine pe cineva drag lânga tine. Si nu ar trebui să fie greu! În weekend norocul îţi surâde, dar nu uita de Mării şi Mariani!

Trebuie să dai dovadă de toleranţă în faţa slăbiciunilor celorlalţi. Sigur, în gând poţi să dai o mulţime de replici ironice şi cinice, aşa cum îţi place ţie. Continuă să vezi viaţa prin ochelari cu lentile roz. Eşti inteligent, dar te tratezi! A propos, nu mai consuma medicamente aiurea, că aşa l-ai văzut pe Dr. House! Eşti tu „dăştept” dar medicii au învăţat şase ani cum să te păcălească. Dă-le dreptate şi ia pilulele cum au zis... Duminica trece repede, pentru că îţi este foarte somn. Te trezeşti târziu şi te duci la culcare devreme, cu animăluţele tale. O zi model!

Sâmbătă, eforurile din ultimul timp încep să se vadă. Poti merge la cumpărături pentru mici cadouri destinate Măriilor din jurul tau. Duminică, zi de relaxare plenară, de siesta la tropice!

Trebuie să-ţi organizezi viaţa, activitate, timpul liber de sâmbătă, de exemplu. Sfatul stelelor este să te duci la un spectacol bun, dacă eşti dintr-un oraş mare, şi/sau să răsfoieşti o carte bună. Sau, la fel de bine, să asculţi muzică bună. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Duminică aflii că ceva se pregătea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu!

În casa ta, în familia ta, ai mai multe sarbatorite/sarbatoriţi. Dacă nu ai luat încă cadouri, stelele îţi dau un sfat: cumpără flori şi dulcuri, îngheţată şi mici nimicuri atât de dorite!

Sâmbăta este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi astăzi, mai gândeşte-te. Totuşi, nu uita să-i feliciţi pe cei care îşi sărbătoresc onomastica. Duminică, o perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Seară plăcută duminică – poate un spectacol, poate o petrecere. Tu alegi, stelele doar propun!

În weekend te hotărăşti sa accepţi că îţi trebuie o schimbare. De luni poţi să o iei capăt, ai un plan, un scop, astrele încep să se uite mai atent la tine. Ai tot ce trebuie ca să reuşeşti!

Sâmbătă nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu confruntările şi provocările. Stai blând! Deschide bine de tot ochii! Dar dă telefoane pe la Mariane şi Mariani, poate cade o invitaţie! Duminica asta ai in sfarsit mai mult timp liber sa te ocupi de un hobby mai vechi al tau. Tot duminică configuratia astrala te indemna la discutii cu semnele de aer si apa si evitarea celor nascuti in zodiile de foc si pamant. Dragostea şi carisma proprie sunt bine aspectate.

În weekend, odihna contează mult, te refaci pentru eforul pe care îl anticipezi. Sâmbătă ai o zi vesela, cu multă lume în jur, te relaxezi şi te distrezi. Petrecere frumoasă de Sf. Maria!

Caracteristica perioadei weekend-ului este dorinţa ta de nou şi proaspăt. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi - sâmbătă. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere, poate la petrecerea de Sf. Maria. Frenezia noului te ţine până mâine, când duminică fiind te cuprinde comoditatea. Nimic din ce a fost nu mai este!

Sâmbătă, poate pleci la drum, sau te pregăteşti de plecare. Vezi cum te îmbraci şi ce iei cu tine. Atenţie, faci eforturi prea mari pentru vremea asta toridă! Nu uita să feliciţi Măriile!

Sâmbătă este o zi plăcută, în care te simţi tot timpul vesel. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast, adică excursiile de weekend. Dar şi petrecerile de Sf. Maria! Duminică, transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Nativele din zodie, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea.

Te zbaţi să înţelegi ce se întâmplă şi ai frustrari, ba chiar griji. Weekendul îţi aduce unele răspunsuri, posibile veşti şi o invitaţie la o onomastică. Va fi bine, oricum, ai încredere!

Pe seară, sâmbătă seară, poţi să întâlneşti o persoană deosebită care să-ţi focalizeze atenţia şi sentimentele, probabil la petrecerea de Sf. Maria, unde eşti invitat. Ai în tine o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor. Duminică fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferintelor anturajului şi o să ai toate avantajele. Călătoriile sunt sub un semn fast – poţi pleca în weekend la mare, la munte, dacă nu ai făcut-o până acum! Sau, te poţi întoarce de acolo...