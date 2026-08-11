Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 august 2026

12 august

Pe 12 august s-au născut Helena Blavatsky, Cecil B. De Mille, Mark Knopfler, George Hamilton, Clody Berthola, Liliana Tomescu, Ion Ghica.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Fotie, Anichit, Pamfil, Capiton şi Palamon. Tradiţional, astăzi, în ”Kalendar” este o zi oraculară, iar poporul spune că dacă timpul este frumos, atunci şi toamna va fi frumoasă şi lungă.

Este un alt eveniment tradiţional confiscat de creştinism. Pe vremea dacilor era sorocul unei "şedinţe de guvern". Regele se sfătuia cu sacerdoţii şi cu tarabostes, "bărbaţii cei tari", veniţi de la, poate, o mie de kilometri, de pregătirile de toamnă şi de iarnă, dacă oamenii sunt sănătoşi şi mulţumiţi, câte nunţi s-au făcut, unde s-a făcut recoltă şi unde nu, cum stă via, drumul turmelor, starea davelor şi a fortificaţiilor, câţi s-au născut, câţi au murit, dacă au fost boli grele, se comentau rapoartele spionilor din afară, ce se mai întâmplă în puternica Romă, ce au mai văzut iscoadele îndepărtate, cât aur şi argint s-au extras, câte arme s-au făurit, ce s-a cumpărat de la greci și ce mai e de cumpărat etc etc. Este evident că dacă bilanţul era bun şi toamna promitea multe!

O anumită mentalitate se manifestă printre istorici, savanţi, dar şi printre cercetătorii independenţi, în interpretarea unor evenimente, trecute, prezente sau viitoare. Este vorba de ceea ce s-ar putea denumi materialism egocentric în care civilizaţia antică era în mod necesar inferioară. Istoria umanităţii este privită ca un marş triumfal, imposibil de oprit, pe calea evoluţiei şi a progresului.

Deci orice aparţine trecutului este inferior , prezentul este bun, evoluat, iar viitorul superior. Faptele şi evenimentele care nu corespund acestei ideologii vanitoase nu sunt luate în considerare, fiind nesemnificative. Astfel, se consideră că transferul de informaţii şi tehnologii era foarte redus în antichitate.

Nimic mai fals! Nu este cazul unei dezbateri ex cathedra, trebuie doar să precizăm că oamenii au avut întotdeauna aceleaşi probleme de rezolvat, acum ca şi acum două mii de ani, iar un observator imparţial, un extraterestru, să zicem, ar considera societatea contemporană degenerată, vicioasă şi iresponsabilă faţă, de exemplu, de Grecia antică şi faţă de clasicism, în general.

Informaţiile, tehnologiile, religiile şi ideile au fost răspîndite relativ rapid în antichitate de breasla celor care-şi făceau din călătorie un scop şi un mod de viaţă: negustorii.

Trebuie să înţelegeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, marea deosebire dintre statul dac şi statul de astăzi. Dacii erau oameni liberi şi foarte mândri. Se supuneau îndepărtatului rege din fortăreţele Munţilor Apuseni pentru că aşa era Legea strămoşească, de la Marii Zei şi Primii Strămoşi.

Ceea ce era caracteristic dacilor, numiți de greci geți, spune Herodot, era respectul pe care îl aveau pentru regele lor. “Primus inter pares” se potriveşte mai mult. Era mai mult o mare alianţă între triburi, dar şi înţelegerea profundă că şi cei mai îndepărtaţi daci din stepă, sau tocmai unde astăzi este Slovacia, erau de acelaşi sânge.

La fel, trebuie să înţelegeţi, însă, că rolul regelui dacilor era important, el aduna aurul cu care îşi plăteau toţi dacii chiria pentru speranţă, viitorul lor şi al copiilor lor. Se făceau sfere mari de aur şi de argint şi se rostogoleau în peşterile sacerdoţilor ca tribut zeilor. Zeci, poate sute de tone...

Cât timp aurul dacilor va rămâne pecetluit în peşterile măiestrit sigilate, noi, urmaşii dacilor, urmaşii lupilor, mai avem un viitor!

”EURACTIV”, organul UE, a publicat, sub semnătura Emma Pirnay și Ines Fernandez-Pontes, următoarele:

Autoritățile sanitare europene îndeamnă oamenii să ia măsuri de precauție pentru a urmări eclipsa solară de miercuri în siguranță, deoarece ochelarii de eclipsă contrafăcuți circulă, iar stocurile legitime se epuizează.

Milioane de oameni așteaptă să observe o eclipsă solară parțială sau totală – când luna acoperă complet soarele – în cea mai mare parte a Europei Occidentale continentale, prima din 1999. Însă, fără protecția ochelarilor de eclipsă certificați, fenomenul reprezintă și un risc semnificativ pentru sănătatea publică.

Autoritățile spaniole au retras luni de pe piață șase modele de ochelari de vedere din cauza riscurilor de accidentare. Cu toate acestea, o campanie de supraveghere guvernamentală a constatat că majoritatea ochelarilor analizați respectau în general standardele de informații și materiale pentru rame, lentile și straturi de acoperire.

„Expunerea directă la soare poate provoca retinopatie solară, o leziune retiniană adesea nedureroasă, dar care poate duce la complicații vizuale ireversibile”, a avertizat Societatea Franceză de Oftalmologie. În cele mai grave cazuri de supraexpunere, aceasta poate duce la forme de orbire.

Câteva secunde de observare pot duce la aceste leziuni, cu excepția cazului în care se efectuează o observație protejată de filtre corespunzătoare. În timpul ultimei eclipse, autoritățile franceze au înregistrat 147 de cazuri de leziuni retiniene.

Însă stocurile legitime de ochelari de eclipsă din farmacii și magazine se vând rapid, iar guvernele au doar o ofertă limitată, care poate fi distribuită gratuit sau la reducere .

În Spania, multe părți ale țării se vor afla în traiectoria eclipsei de totalitate, poziționând-o ca una dintre cele mai bune locații din Europa pentru a observa eclipsa, cu regiuni cheie de-a lungul traseului, inclusiv Asturias și Valencia – atrăgând aproximativ 446.700 de turiști în Peninsula Iberică.

Guvernul lui Pedro Sánchez a lansat un Plan dedicat de Securitate și Protecție Civilă pentru a ajuta la anticiparea evenimentului și la pregătirea serviciilor publice pentru mulțimile masive de spectatori, dar în mare parte guvernele regionale își intensifică măsurile de precauție.

Spitalele din Catalonia desfășoară personal medical suplimentar și distribuie 150.000 de ochelari de eclipsă siguri pentru a reduce la minimum traumatismele oculare. În mod similar, Insulele Baleare din vestul Mediteranei au adăugat 160 de lucrători medicali și au reorganizat unitățile de terapie intensivă, în timp ce autoritățile regionale din Valencia trimit alerte sanitare prin SMS.

Aproximativ 2 milioane de ochelari de protecție vor fi distribuiți gratuit în toată țara.

Însă măsurile preventive sunt probabil mai puțin stricte în afara căii totalității.

În Franța, autoritățile au avertizat deja cu privire la penuria de ochelari. Ministerul Sănătății a confirmat că nu va derula o campanie de comunicare în masă, ci doar o secțiune online de întrebări frecvente . Înainte de eclipsa din 1999, Franța a distribuit milioane de ochelari de soare aprobați și mii de pliante.

Între timp, ministerul belgian al economiei le-a recomandat consumatorilor să fie atenți la produsele ieftine vândute prin canale nesigure.

Pentru a evita perechile contrafăcute, Agenția Spațială Europeană (ESA) a declarat pentru Euractiv că marcajul „CE” indică perechile care sunt ochelari de eclipsă solară certificați ISO 12312-2 .

ESA a adăugat că există câteva modalități de a urmări eclipsa fără ochelari - de exemplu, prin construirea unei camere cu orificiu stenopeic, prin vizualizarea ei printr-un telescop cu filtru solar sau indirect, prin umbrele care vor fi proiectate.

Cât despre locurile unde se poate admira evenimentul astronomic la Bruxelles, presa locală a orașului a publicat câteva locuri cu priveliști neobstrucționate.

Din București, eclipsa nu se vede, deloc. Mai multe amănunte la http://astro-urseanu.ro/. Eclipsa, pentru România, este la apusul Soarelui așa că se pierde destul de mult.

Dar nu mă supăr. Pentru că nu mă supăr, o menţiune pentru cei care iubesc stelele, căzătoare, sau nu. În noaptea asta, puteţi vedea câteva "stele căzătoare", meteori, pe oră, poate chiar şi zece. Pământul trece, în luna august, cu un vârf pe 12/13 prin roiul Perseidelor, un curent de meteori, cel mai popular. Cel mai mare meteor semnalat, în istorie, a fost un bolid cât un autobuz. Din fericire, s-a consumat în atmosferă!

Se numesc Perseide pentru că par a provini, pe cer, din constelaţia Perseu. Vă puteţi ghida cu uşurinţă dacă luaţi ca reper triunghiul magic Vega-Deneb-Altair, primele stele clipitoare care apar pe cer, triunghiul de vară. Punctul de inserție, de unde par a veni meteoriții este în constelația Perseu, la jumătatea distanței dintre Deneb și Steaua Polară.

Uitaţi-vă pe cer şi regăsiţi-vă liniştea! Sau, nu, este mai prudent să nu te uiți în Soare. Eu, până se face întuneric-întuneric, mă duc să văd câteva filme cu Sigourney Weaver, seria “Alien”. Sau cu Vin Diesel. Riddick. “În spaţiu nimeni nu te aude ţipând!” Acesta este obiceiul meu din Orient. Cu cât era căldura mai mare, cu atât vedeam mai multe filme horror, sau îl citeam pe Lovecraft. Delicioase frisoane gratuite care înlocuiesc aerul condiţionat!

Dar criza politică, scumpirile și viața de zi cu zi devin cel mai tare film horror. Cu zombi. Mai rămâne să vă spun că mâine este o altă zi!

BERBEC

Atenţie, drumul vieţii tale se pregăteşte de un viraj strâns! Întâmplările, evenimentele, veştile şi faptele nu aşteaptă ca tu să fii gata să le accepţi. Stelele indică să fii prudent! Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu berbecească bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei profesionale. Reflexele tale sunt bune astăzi. Totuşi, mare atenţie la posibilele accidente prin fier şi foc, mici tăieturi sau arsuri casnice - graba strică treaba!

TAUR

Astăzi, pe o conjunctură bună, reuşeşti să amesteci savant adevărul cu minciunelele şi să-ţi promovezi interesele tale, pe care le consideri neglijate de alţii. Dar, cumpătare şi echilibru!

În familie, sau duo, nu exagera, însă! Astăzi nu scoate nici un ban din buzunar. Cheltuielile făcute astăzi poţi să le treci direct la pagube. Se spune că cine cheltuieşte bani miercuri, ziua lui Mercur, o sa mai scoată bani din buzunar! Superstiţi sau, nu, e bine să nu verifici pe pielea ta! Poţi, însă, sa te expui in public. Fii, însa, extrem de scurt. O singura fraza este de ajuns si evita decupajul din context.

Dimineaţa, relaţiile tale sentimentale te influenţează în alegeri, în decizii. Banii şi amorul se pot amesteca, dacă eşti prudent şi nu cheltuieşti mult! Vezi tu consecinţele, mai târziu!

Deseori invingatorii sunt desemnati dintre cei care par a fi invingatori, din cauza ca anturajul nu prea are timp sa judece pe fiecare in parte. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o provocare. Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”!

RAC

Trebuie să rămâi concentrat pe interesele tale, la serviciu sau în vacanţă, oricare ar fi veştile sau cei care vor să te distragă, să te abată de la scopurile tale, din invidie sau prostie. Relaxează-te şi oferă-ţi o siestă sud-americană, dacă eşti la serviciu. Odihna este temeiul sănătăţii, spunea Esculap. Supraveghează-ţi regimul alimentar. Evită suprasolicitarea şi nu manca mult odata, distribuie alimentele în mai multe mese frugale. Puterea ta de concentrare pare sa-ti joace feste, asa încât este bine sa diminuezi influenţa Lunii, afectată, prin odihna, alimente naturale şi bunăvoinţă.

Conjunctura indică să încerci să te ocupi mai mult de tine, tratamente cosmetice şi de întreţinere, dietă, sport. Trebuie să fii mereu în formă, să ai energie, chiar dacă este foarte cald!

Astazi nu lua hotărâri importante, nu te repezi să tragi concluzii, pentru că influentele stelelor sunt inşelatoare şi confuze. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a zilei este mai bună. Astazi ai carisma bine aspectata de stele, asa ca profita ca să obţii favoruri. Ocupă-te de tine mai mult, grija pe care ţi-o oferi este garanţia sănătăţii!

FECIOARĂ

Ziua de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi şi apropiaţi, familia, prietenii, cu cei din jurul tău. Astăzi pui în valoare două calităţi ale zodiei: sinceritatea şi curăţenia!

Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea târziu să incepi să-ti faci planuri, dar trebuie sa iei in consideratie cu mult realism resursele proprii. Iar dacă ai fost deja în vacanţă poţi să faci planuri, cu aceelaşi succes, pentru perioada toamnei. Detaliile sunt mai importante, astăzi!

Ai tendinţa, păguboasă, să analizezi prea mult lucrurile. Aşa pierzi oportunităţile, altul reacţionează mai repede decât tine şi... gata, ai pierdut ocazia! Astăzi este ziua acţiunii!

Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic. Seară romantică, poate acasă, poate la un local, terasă, spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci. Mâine este o nouă zi, trebuie să ai încredere!

SCORPION

Graţie unei gândiri reci şi a unei întâmplări fericite, ai suficienţi bani ca să pleci în vacanţă, sau să rezolvi problemele de acasă, dacă ai fost deja în concediu. Veşti bune de departe!

Evită lucrurile importante, schimbările de strategie şi întâlnirile hotărâtoare. Ca direcţie principală a dezvoltării viitorului, configuraţia astrologică indică păstrarea unui statu quo şi acumulări sigure, dar lente. În ziua de azi, urmăreşte cu atenţie banii pe care trebuie să-i încasezi, ca să nu ai întârzieri. Casa familiei şi a rudelor este mai slab aspectată, probabil mici probleme de rutină, dar fii atent la acest domeniu.

O zi în care e necesar să fii mai tolerant şi cordial – rişti să pierzi una, sau mai multe relaţii sociale şi/sau sentimentale. Trebuie să ai şi un discurs pe măsură, alege-ţi bine cuvintele! Configuraţia planetelor iţi prezice relaţii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pământ. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios. Viaţa este nebănuit de frumoasă, nu-ţi mai face griji, cu siguranţă are pusă şi pentru tine, la rece, o bucată mare de tort!

CAPRICORN

Pluton, mica planetă a plutocraţilor, te ajută să faci avere. Încet-încet, durabil, bani de care eşti sigur şi nu te întreabă nimeni! Deci, astăzi mai faci un pas spre succes! Unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea pare că nu mai stă în puterea ta. Configuraţia astrologică, foarte complexă, pare că-ţi spune că numai munca permanentă nu prea rezolva lucrurile, mai trebuie şi altceva ca să obţii succesul in viaţă.

Peisajul tău social este în schimbare, persoane şi poziţii inaccesibile până astăzi pot deveni ţinte de cucerit. Reuşeşti să faci alianţe bune, iar în duo, o comunitate finaciară reuşită!

Dedică ziua familiei, cuplului şi încearcă să descifrezi relaţiile şi scopurile fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Prietenii, familia, anturajul apropiat, cei din jurul tău sunt avantajaţi de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor. Totuşi, ziua pare delicată. Adică, pe muche de cuţit. Se pot întâmpla, statistic vorbind, evenimente neprevăzute.

PEŞTI

Ambiţiile tale te fac azi să duci bătălii grele. Mergi direct şi la subiect, atacă frontal, aşa poţi avea succes. Elementul surpriză. Dar nu uita niciodată de planul "B", soluţia de rezervă! Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net, zodia ta este conservatoare şi respecta întotdeauna tradiţia. Ia lucrurile uşor şi cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea raul, iar pe duşmani îi doare şi pe ei capul de căldură. Analizeaza bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă. Dacă reuşeşti să ai şi să păstrezi iniţiativa, victoria este a ta!