Salariul minim brut pe economie va rămâne la 4.325 de lei la 1 ianuarie 2027, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Discuțiile privind o eventuală majorare vor începe în perioada următoare, după publicarea indicatorilor economici necesari calculului prevăzut de lege. Între timp, reprezentanții mediului de afaceri avertizează că o creștere cu 600 de lei brut ar pune presiune pe companii și ar putea duce la noi scumpiri.

Ministrul Muncii a precizat că, la începutul anului viitor, salariul minim va rămâne la valoarea aflată în plată în prezent.

„La 1 ianuarie 2027, salariul minim va fi cel care este acum în plată, 4325 brut”, a afirmat Florin Manole.

Potrivit ministrului, discuțiile privind nivelul salariului minim pentru perioada următoare vor începe după ce Ministerul Muncii va primi datele centralizate de Institutul Național de Statistică. Formula de calcul prevăzută de lege ia în considerare productivitatea și indicatorii macroeconomici.

„Discuția despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare, când trebuie să vină la Ministerul Muncii informațiile de la Institutul de Statistică, informațiile agregate în formula de calcul conform legii, care să țină cont de productivitate, de toți indicatorii macroeconomici, după care vom merge în Consiliul Național tripartit și la masa dialogului cu sindicatele și patronatele vom lua o decizie”, a explicat ministrul.

Dragoș Petrescu, membru în Consiliul Director al Confederației Patronale Concordia, a atras atenția că o majorare cu 600 de lei brut ar putea fi dificil de susținut pentru companii, în special pentru cele care au mulți angajați plătiți cu salariul minim.

Declarațiile au fost făcute după întâlnirea cu premierul Luca Niculescu și reprezentanți ai Guvernului. Potrivit reprezentantului patronal, înainte de stabilirea unei noi valori a salariului minim trebuie evaluată capacitatea firmelor de a suporta cheltuielile suplimentare.

„Trebuie să vă gândiți așa: 600 de lei pentru fiecare om din companie care este pe salariul minim”, a declarat Dragoș Petrescu.

Acesta a avertizat că majorarea cheltuielilor cu salariile se poate reflecta în prețurile produselor și serviciilor, costurile suplimentare fiind suportate, în cele din urmă, de consumatori.

„Orice creștere de salariu se duce în preț ori, în final, tot clienții noștri, respectiv românii, au de suferit”, a afirmat reprezentantul mediului de afaceri.

Dragoș Petrescu a arătat că salariul minim pe economie s-a dublat în ultimul deceniu, în timp ce productivitatea a crescut cu aproximativ 30%.

Reprezentantul patronatelor a recunoscut că veniturile angajaților trebuie să țină pasul cu inflația și cu scumpirea vieții, dar a subliniat că majorările salariale trebuie să poată fi susținute de companii. El a invocat și nevoia de predictibilitate, astfel încât firmele să își poată planifica bugetele și costurile.

Întrebat dacă se așteaptă la ieftiniri, Petrescu a răspuns negativ și a explicat că prețurile depind de cheltuielile companiilor, inclusiv de dobânzi și de condițiile de finanțare.

„Prețurile cresc sau scad în funcție de costuri”, a declarat acesta.

În cadrul întâlnirii cu premierul, reprezentanții mediului de afaceri au transmis că nu susțin creșterea taxelor pentru companii.

De asemenea, participanții au convenit să organizeze întâlniri trimestriale cu șeful Guvernului. Următoarea discuție este programată peste trei luni, iar reprezentanții mediului privat vor urmări ce măsuri concrete vor fi puse în aplicare în urma dialogului cu Executivul.