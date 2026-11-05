Republica Moldova. Drumuri reabilitate, apeducte construite, investiții în școli și spitale și mii de persoane angajate oficial. Acestea sunt câteva dintre rezultatele prezentate de premierul Vasile Tofan la 100 de zile de activitate a Guvernului. Șeful Executivului spune însă că nu este mulțumit de bilanț și recunoaște că principala restanță este identificarea resurselor financiare pentru sprijinirea populației. Precum și transformarea reformelor în schimbări concrete în viața oamenilor.

„Cetățenii au așteptări foarte mari de la noi și noi avem, la rândul nostru, așteptări foarte mari de la noi. De aceea, cu siguranță, nu sunt mulțumit, pentru că suntem un guvern autocritic, care întotdeauna își propune mai mult și așa vom continua să rămânem. Un guvern care întotdeauna se va gândi cum putem face mai mult ca să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Niciodată nu vom fi un guvern mulțumit”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a spus că una dintre cele mai mari dificultăți este găsirea banilor necesari pentru a ajuta populația, în condițiile presiunilor asupra bugetului de stat. Guvernul caută resurse atât în interiorul țării, cât și prin sprijinul partenerilor externi.

„Cred că cea mai mare restanță este modul în care traducem tot ce facem aici în schimbări reale în viața oamenilor. Dacă mă întrebați care este marea restanță, aceasta este să ne asigurăm că găsim mai mulți bani. Să-i ajutăm pe oameni în această perioadă atât de grea”, a menționat premierul.

Printre măsurile prezentate de Tofan se numără reducerea cheltuielilor pentru deplasări, verificarea achizițiilor publice și eficientizarea activității agențiilor de stat. Instituțiilor publice le-au fost stabilite obiective de optimizare, care în unele cazuri presupun reduceri de 10% până la 30%.

Una dintre soluții este comasarea agențiilor mici și reunirea unor servicii administrative, precum contabilitatea, resursele umane și asistența juridică. Premierul a recunoscut că aplicarea acestor măsuri este dificilă atunci când instituțiile vizate trebuie să reducă personalul sau să renunțe la anumite funcții.

Pentru a da un exemplu, Tofan a amintit că numărul posturilor din Cabinetul prim-ministrului a fost redus cu 39%.

Totodată, au fost revizuite aproximativ 100 dintre cele mai mari pachete de remunerare din întreprinderile de stat. Agenția Proprietății Publice a suspendat acordarea unor noi prime, bonusuri și sporuri discreționare până la finalizarea verificărilor.

Premierul a prezentat și evoluțiile economice din primele luni de activitate ale Guvernului. Potrivit acestuia, agricultura a crescut cu peste 18%, industria cu aproape 7%. Exporturile de produse moldovenești cu aproximativ 13%. Salariul mediu a avansat cu 9,5% în termeni nominali și cu circa 3,3% în termeni reali.

Tofan a atras însă atenția că aceste cifre nu se resimt suficient în bugetele familiilor, în condițiile în care inflația și costurile energiei rămân ridicate.

Guvernul a inițiat o reformă fiscală care prevede majorarea cu 35% a scutirii personale și extinderea aplicării cotei zero a impozitului pe profitul reinvestit pentru companiile eligibile. În paralel, autoritățile intenționează să reducă unele facilități fiscale și să majoreze impozitele pentru activități precum jocurile de noroc și pentru produse precum alcoolul și tutunul.

Pentru mediul de afaceri au fost eliminate unele acte permisive. Măsură care ar urma să genereze economii de aproximativ 37 de milioane de lei. A fost elaborată și o foaie de parcurs cu 300 de măsuri pentru simplificarea serviciilor. Autoritățile pregătesc și mecanismul „Start”, care ar permite lansarea unei mici afaceri cu mai puține proceduri birocratice.

În domeniul infrastructurii, premierul a anunțat recepționarea lucrărilor pe 88 de kilometri de drumuri naționale. Semnarea contractului pentru construcția centurii orașului Cimișlia. A fost lansat și studiul de fezabilitate pentru un tronson de autostradă de 125 de kilometri pe direcția Chișinău–Ungheni, parte a proiectului A8.

Prin programul „Europa este Aproape” au fost reabilitați aproximativ 50 de kilometri de drumuri locale și 28 de kilometri de trotuare, în beneficiul a circa 140.000 de persoane.

În cadrul programului „Satul European” au fost construite apeducte pe o lungime de 285 de kilometri, pentru aproximativ 61.000 de locuitori. Tofan a mai anunțat alocarea suplimentară a unui miliard de lei pentru infrastructura locală, în special în mediul rural.

La capitolul securitate energetică, premierul a declarat că au fost constituite stocuri de gaze naturale de peste 199 de milioane de metri cubi. Astfel, necesarul planificat pentru sezonul rece este contractat în totalitate.

În ceea ce privește infrastructura electrică, lucrările la linia Vulcănești–Chișinău au ajuns în etapa finală. Contractul pentru interconexiunea Bălți–Suceava a fost semnat. Pentru proiectul Strășeni–Gutinaș a fost anunțat un grant american de 130 de milioane de dolari.

În sănătate, Guvernul a extins serviciile de chimioterapie, disponibile în nouă instituții medicale. Au fost contractate aproximativ 1.600 de operații de cataractă și au fost achiziționate 30 de ambulanțe, două tomografe și nouă ecografe.

În educație, premierul a menționat investiții de 80 de milioane de euro în 25 de instituții de învățământ profesional tehnic și alocarea a peste 50 de milioane de lei pentru 20 de școli-model. Pentru transportul elevilor au fost procurate 57 de microbuze școlare.

Bursele studenților au fost majorate cu cel puțin 40%, iar 468 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe.

În reforma justiției, dintre cei 204 judecători care au intrat în procesul de evaluare externă, 70 au părăsit sistemul, iar 46 nu au promovat evaluarea. În cazul procurorilor, 33 dintre cele 84 de persoane evaluate nu au trecut procedura.

La capitolul securitate, Tofan a amintit sprijinul european de 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării aeriene, precum și acordurile de cooperare tehnico-militară semnate cu Ucraina și România.

În privința integrării europene, premierul a declarat că patru dintre cele șase clustere de negociere sunt deschise, iar Republica Moldova îndeplinește condițiile pentru deschiderea celorlalte două. Obiectivul Guvernului este finalizarea negocierilor tehnice până la începutul anului 2028.

Guvernul condus de Vasile Tofan a primit votul de încredere al Parlamentului la 21 iulie 2026, cu susținerea a 53 de deputați. Membrii Cabinetului au depus jurământul de învestire pe 22 iulie, la Președinție.