Situație de urgență la Mina Băița. Pericol de inundații după oprirea pompelor de apă

Pomparea apei din Mina Băița a fost întreruptă marți, 3 noiembrie, deși activitatea de extracție a minereurilor era deja suspendată de mai mult timp. În lipsa evacuării, apa a început să se acumuleze în lucrările subterane, iar autoritățile au dispus verificări pentru evaluarea riscurilor. Prefectura a solicitat Guvernului alocarea a șase milioane de lei pentru reluarea serviciilor de pompare și prevenirea unor eventuale probleme de mediu.

Prefectura Bihor a anunțat că miercuri a fost organizată o inspecție la care au participat specialiști ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”, Administrației Bazinale de Apă Crișuri – SGA Bihor, Direcției Județene de Mediu Bihor și ANRMPSG – IZRM Bihor.

În urma verificărilor, specialiștii au constatat că instalațiile de pompare și compresoarele aferente activelor societății Vast Băița Plai S.A. nu mai funcționează deoarece nu există personal care să le opereze.

În aceste condiții, apa acumulată în cele șase subnivele ale orizontului XVIII nu mai este evacuată.

„Principala concluzie a verificărilor este că oprirea instalaţiilor de pompare generează un risc major de inundare a unor lucrări miniere şi de afectare a infrastructurii subterane. În prezent, în subteranul Minei Băiţa nu se desfăşoară activităţi de exploatare a minereurilor polimetalice. Totodată, instalaţiile de pompare şi compresoarele aferente activelor deţinute de Vast Băiţa Plai S.A. sunt oprite, din cauza lipsei personalului necesar operării acestora. Consecinţa directă este că apa acumulată în cele şase subnivele ale orizontului XVIII nu este evacuată. La momentul verificărilor, nivelul apei varia între 10 şi 600 de centimetri, iar în jompurile staţiei principale de pompare ajungea la aproximativ 300 de centimetri”, a arătat sursa citată.

Raportul tehnic indică faptul că o întrerupere a evacuării apei timp de aproximativ 24 de ore poate provoca inundarea stațiilor de pompare, a echipamentelor electrice și a lucrărilor miniere dintre orizonturile XIII și XVIII. Zona vizată cuprinde o diferență de nivel de aproximativ 250 de metri.

Autoritățile au avertizat că acumularea apei poate afecta atât instalațiile miniere, cât și accesul în anumite zone din subteran. Pe lângă deteriorarea echipamentelor, există posibilitatea modificării circulației apelor subterane și a creșterii concentrației de minerale grele în apa evacuată.

„O asemenea situaţie poate provoca scoaterea din funcţiune a instalaţiilor tehnice, extinderea progresivă a inundării, pierderea accesului la anumite zone şi deteriorarea unor componente importante ale infrastructurii miniere. Există, de asemenea, riscuri de mediu, prin modificarea regimului de circulaţie şi evacuare a apelor subterane şi prin posibilitatea creşterii concentraţiei de minerale grele în apele evacuate”, a adăugat Prefectura.

Un element important al sistemului de evacuare este galeria Nucet, care are aproximativ cinci kilometri lungime și permite dirijarea apelor către emisar. La momentul controlului, această galerie era în stare tehnică bună. Specialiștii au avertizat însă că blocarea sa ar putea avea consecințe asupra întregii mine.

„Deşi, la data verificărilor, galeria se afla într-o stare tehnică bună, o eventuală surpare care ar bloca evacuarea ar putea determina inundarea completă a minei”, a arătat instituţia.

După primirea concluziilor tehnice, prefectul Emilian Pavel a convocat o ședință de urgență a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor.

În cadrul reuniunii, membrii comitetului au aprobat raportul specialiștilor și au decis declararea situației de urgență în perimetrul minier. Totodată, autoritățile județene au început procedurile pentru obținerea unei finanțări de la Guvern.

„În urma analizării raportului tehnic, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat Hotărârea nr. 11 din 4 noiembrie 2026, prin care a aprobat raportul de constatare şi a declarat situaţia de urgenţă în zona perimetrului Minei Băiţa. Totodată, pentru asigurarea unei soluţii durabile şi prevenirea agravării situaţiei, Comitetul a decis iniţierea demersurilor către Guvernul României pentru alocarea sumei de 6.000.000 de lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prin transmiterea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a notei de fundamentare şi a proiectului de Hotărâre a Guvernului”, a transmis Prefectura.

Banii solicitați ar urma să fie alocați Societății Băița S.A. pentru plata serviciilor de pompare și evacuare a apelor din subteran.

Finanțarea este calculată pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, astfel încât să fie evitată inundarea lucrărilor miniere și afectarea echipamentelor.

Prefectura Bihor a anunțat că va continua demersurile către autoritățile centrale pentru obținerea fondurilor și va monitoriza situația din perimetrul minier.

„Obiectivul imediat este asigurarea continuităţii serviciilor de pompare şi evacuare a apelor, prevenirea unui incident major şi limitarea riscurilor asupra mediului şi patrimoniului minier. Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor va continua demersurile instituţionale necesare pe lângă autorităţile centrale şi va urmări îndeaproape evoluţia situaţiei, în vederea asigurării finanţării şi implementării măsurilor necesare. Prevenirea inundării Minei Băiţa nu este doar o problemă de administrare a unor active miniere, ci o măsură necesară pentru protejarea mediului, a infrastructurii subterane şi a interesului public. Situaţia impune intervenţie rapidă, responsabilitate şi cooperare instituţională”, a menţionat sursa citată.

Potrivit publicației e-Bihoreanul, societatea Vast Băița Plai nu mai desfășura activități de extracție în mină de aproximativ 20 de luni. În această perioadă, angajații au continuat să asigure funcționarea instalațiilor de evacuare a apei.

Societatea se află însă în insolvență, iar preavizele salariaților au expirat. Din acest motiv, marți, 3 noiembrie, activitatea de pompare a fost întreruptă.