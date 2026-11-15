Debitul fluviului este prognozat să ajungă la 3.200 de metri cubi pe secundă până la finalul săptămânii viitoare, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Chiar și cu această creștere, valorile vor rămâne sub media obișnuită pentru luna noiembrie, care este de 4.700 de metri cubi pe secundă.

Conform estimărilor hidrologice pentru intervalul 14-21 noiembrie 2026, debitul Dunării la intrarea în țară, în zona Baziaș, va crește treptat în următoarele zile. Și în aval de Porțile de Fier sunt prognozate creșteri ale debitelor, în general.

Prognoza trimestrială a INHGA indica pentru luna noiembrie un debit maxim de 2.000 de metri cubi pe secundă și unul minim de 1.400 de metri cubi pe secundă.

Nivelurile foarte scăzute ale fluviului din vara acestui an au avut efecte și asupra producției de energie electrică. Din cauza debitului redus, cele două unități ale Centralei Nucleare de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă, au fost oprite.

După mai bine de trei luni de întrerupere, ambele reactoare au fost reconectate la Sistemul Energetic Național și au ajuns la puterea nominală. Unitatea 2 a revenit la această capacitate pe 12 noiembrie, iar Unitatea 1 pe 14 noiembrie.

Hidrologii estimează că debitele medii zilnice ale râurilor interioare vor crește, în general, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării viiturilor.

În unele zone sunt posibile scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie. De asemenea, pe râurile mici pot apărea viituri rapide, care ar putea provoca inundații locale.

Creșteri ale nivelurilor și debitelor, cu posibile depășiri ale Cotelor de Apărare, sunt prognozate pe anumite râuri din zonele de deal și de munte. Aceste evoluții sunt asociate precipitațiilor mai însemnate cantitativ și propagării apei pe cursurile de râu.

Potrivit estimărilor INHGA, regimul hidrologic din luna noiembrie 2026 se va situa, în general, între 30% și 50% din mediile multianuale lunare.

Valori mai ridicate, cuprinse între 50% și 80%, sunt prognozate pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mare, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița și Trotuș. Aceleași estimări sunt valabile pentru bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Buzăului și Prutului, precum și pentru cursul Siretului.

Cele mai reduse valori, de sub 30% din mediile multianuale, sunt estimate pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Râmnicu Sărat și Bârlad.