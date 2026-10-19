Timp de trei zile consecutive, cota Dunării în zona Cernavodă s-a situat sub pragul critic de siguranță necesar pentru pomparea apei de răcire a centralei nucleare. Prognozele indică menținerea unor valori negative și în următoarele cinci zile, autoritățile fiind nevoite să ia măsuri operative, printre care și reducerea fluxului de transport pe Canalul Dunăre-Marea Neagră pentru a asigura alimentarea cu apă a obiectivului.

Situația hidrologică confirmă scenariul pesimist anticipat de specialiști. Măsurătorile efectuate de Administrația Fluvială Dunărea de Jos au arătat valori de -262 cm sâmbătă, -266 cm duminică și -268 cm luni, toate reprezentând recorduri negative. Aceste valori sunt raportate la cota zero, care reprezintă nivelul de referință convențional stabilit la fiecare stație hidrometrică pentru măsurarea înălțimii apei.

Semnalele privind riscurile hidrologice au fost trase încă de la sfârșitul lunii septembrie. Analiza factorilor de risc elaborată de Ministerul Energiei la data de 28 septembrie 2026 indica persistența unui nivel scăzut în zona Cernavodă, cu o fereastră critică estimată între 15 și 22 octombrie 2026 și posibilitatea atingerii sau depășirii pragului de -262 cm.

Acest document a stat la baza Hotărârii privind prelungirea stării de alertă la nivel național. De asemenea, Administrația Națională Apele Române a emis avertizări încă din 10 octombrie, menționând că debitele Dunării la intrarea în țară au scăzut sub 1.200 metri cubi pe secundă, iar nivelurile apei se aflau extrem de aproape de limita operațională. Pentru a contracara această situație, instituția a dispus suplimentarea temporară a debitului evacuat din acumularea Iezer prin exploatarea coordonată a acumulărilor de pe valea Mostiștei.

În ceea ce privește siguranța nucleară, reprezentanții instituțiilor abilitate au dat asigurări că populația nu trebuie să intre în panică. Petre Min, șeful Serviciului Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, a explicat situația în cadrul unei intervenții televizate:

„Chiar dacă se ating anumite limite, nu vorbim despre un accident nuclear. Prin felul în care este proiectată o instalație nucleară, sunt rezerve, cel puțin dacă este să vorbim ca și zile, sunt rezerve de apă care chiar dacă nu există intervenție din perspectiva a ceea ce reprezintă apă în nivelul din Dunăre, sunt rezerve suficiente ca trei zile să nu se întâmple absolut nimic în instalația nucleară. Deci, practic, există un timp prin care chiar dacă suntem surprinși de anumite situații, în trei zile putem lua măsurile necesare astfel încât să evităm un posibil accident”, a explicat Petre Min pentru Digi24.

Oficialul a precizat că planurile pentru un eventual accident nuclear nu se activează automat la atingerea acestor limite de nivel. În paralel cu măsurile hidrologice, autoritățile lucrează la un baraj destinat direcționării apei către zona de aspirație a pompelor de răcire, completat de evacuări controlate din lacurile de acumulare pentru a menține funcționarea în siguranță a centralei.