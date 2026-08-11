Două persoane aflate într-o șalupă au fost observate în apropierea unor barje scufundate în Dunăre, în județul Constanța. În acest moment, anchetatorii verifică dacă acestea intenționau să sustragă componente metalice de la barje. Incidentul a ajuns în atenția polițiștilor de la Serviciul Siguranță Transporturi la sfârșitul săptămânii trecute.

Echipajul ajuns la fața locului a verificat barjele și nu a identificat semne care să indice că acestea fuseseră tăiate sau că din structura lor lipseau componente.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că barjele nu au componente lipsă şi nu prezintă urme de tăiere. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul ambarcaţiunii, un bărbat, de 46 de ani, care a fost condus la audieri”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Proprietarul șalupei, un bărbat în vârstă de 46 de ani, a fost identificat de polițiști și dus la audieri pentru clarificarea situației.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și care a fost scopul prezenței celor două persoane în apropierea barjelor.

Cazul este investigat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de furt calificat, chiar dacă, până în acest moment, verificările nu au indicat componente lipsă de pe barje.

Cele patru barje au fost scufundate în Dunăre săptămâna trecută, în zona Cernavodă, într-o operațiune destinată creșterii nivelului apei necesar funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Măsura a fost luată pentru menținerea nivelului apei în zona CNE Cernavodă și pentru evitarea opririi reactorului 2 al centralei.

Deși planul a dat rezultate în prima etapă și a permis menținerea nivelului apei conform așteptărilor, autoritățile avertizează că situația de pe Dunăre continuă să se înrăutățească.