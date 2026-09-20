Vicepremierul și ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a provocat reacții din partea opoziției după declarațiile despre femei și căsătorie făcute la evenimentul politic „Itaca”, organizat la Formello, în apropiere de Roma, pe 18 septembrie 2026, potrivit ANSA.

Liderul Forza Italia a comparat alegerea unui partid politic cu alegerea unei soții și a spus că, dacă ar fi să-i dea un sfat fiului său, i-ar recomanda o femeie mai puțin „aparentă”, dar serioasă și de încredere. Declarațiile au fost preluate ulterior de presa italiană și au generat critici din partea unor reprezentanți ai opoziției.

În intervenția de la „Itaca”, Tajani a imaginat un dialog cu fiul său despre alegerea viitoarei soții. Potrivit înregistrării difuzate de Agenzia Vista și preluate de ANSA, ministrul a pus în opoziție o femeie descrisă drept „fascinantă” și una mai puțin spectaculoasă, dar pe care a prezentat-o drept mai serioasă și mai stabilă.

În traducere, Tajani a spus că, în cazul unei femei atrăgătoare, întrebarea este ce caracter are și a asociat un trecut sentimental mai agitat cu posibilitatea infidelității. În schimb, despre femeia mai puțin „aparentă”, ministrul a afirmat că este mai de încredere și că ar putea fi „o bună mamă de familie”.

În continuarea comparației, Tajani a făcut referire și la lungimea fustei, spunând că femeia considerată mai serioasă ar putea avea „fustele puțin mai lungi”. El a legat apoi această imagine de ideea de stabilitate în familie.

Declarațiile au fost rostite într-un context politic. Tajani a folosit comparația dintre alegerea unei soții și alegerea politică pentru a vorbi despre preferința pentru ceea ce este considerat stabil și de încredere.

Afirmațiile au fost reluate în spațiul public după ce Italia Viva a publicat pe rețelele sociale înregistrarea intervenției. Formațiunea a criticat declarațiile lui Tajani și a susținut că acestea reflectă o concepție depășită despre rolul femeii.

Raffaella Paita, lidera grupului Italia Viva din Senat, a criticat asocierea dintre aspectul fizic al unei femei și fidelitatea în cadrul unei relații. Matteo Renzi a intervenit, la rândul său, afirmând că declarațiile lui Tajani transmit, în opinia sa, o imagine „a femeii din secolul al XIX-lea”.

Și reprezentanți ai Partidului Democrat au reacționat. Senatoarea Valeria Valente a susținut că declarațiile conțin stereotipuri despre femei și a criticat imaginea femeii prezentată ca persoană care rămâne acasă, are grijă de familie și își păstrează fidelitatea față de soț.

Elly Schlein, lidera Partidului Democrat, a criticat, de asemenea, declarațiile, potrivit relatărilor din presa italiană.

Controversa a apărut într-un moment în care în Italia există o dezbatere politică amplă privind violența împotriva femeilor, discriminarea de gen și prevenirea femicidului. Tocmai acest context a fost invocat de reprezentanții opoziției atunci când au criticat afirmațiile ministrului de Externe.

Declarațiile lui Tajani nu au fost prezentate de presa italiană ca o propunere legislativă sau ca o schimbare de politică publică, ci ca observații făcute în timpul unei intervenții politice la evenimentul de la Formello.

Ministrul italian de Externe este, în același timp, vicepremier și secretar național al Forza Italia. În declarații publice recente, Tajani a vorbit despre necesitatea stabilității politice și despre reforma electorală, teme pe care le-a legat de funcționarea guvernului italian.

Înregistrarea intervenției a fost preluată de mai multe publicații italiene, iar formularea privind „fustele mai lungi” a devenit elementul central al relatărilor despre controversă. ANSA a prezentat cazul prin prisma comparației făcute de Tajani între vot și alegerea unei soții.

La rândul său, presa italiană a relatat criticile venite din partea Italiei Viva și a Partidului Democrat, inclusiv acuzațiile potrivit cărora afirmațiile ar reproduce stereotipuri tradiționale despre femei.

Până la publicarea acestor reacții, principalul element al disputei rămâne declarația făcută de Tajani la evenimentul „Itaca” și modul în care aceasta a fost interpretată de reprezentanții opoziției.