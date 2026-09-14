Giorgia Meloni își menține poziția fermă în privința politicii externe și respinge orice speculație privind posibile alianțe politice cu formațiuni care se opun trimiterii de ajutor militar către Ucraina. Premierul Italiei a subliniat că principiile sale rămân neschimbate, indiferent de miza electorală, conform Reuters.

Într-un interviu acordat publicației italiene Il Foglio, șefa guvernului de la Roma a explicat că nu este dispusă să își compromită convingerile de dragul unor calcule politice de moment.

„Giorgia Meloni nu este, cu siguranță, dispusă să facă opusul a ceea ce a făcut până acum sau a ceea ce crede, din calcule politice sau electorale”, a afirmat ea, întrebată dacă a stabilit linii roșii clare pentru formarea unei coaliții.

Poziția tranșantă exprimată de premier reprezintă un semnal clar transmis fostului general Roberto Vannacci, o figură tot mai vizibilă din zona de extremă dreapta, cunoscut pentru discursul critic la adresa Uniunii Europene și a sprijinului acordat Kievului. Creșterea acestuia în preferințele electoratului ar putea complica ecuația politică pentru alegerile viitoare.

„Oricine caută un premier care își schimbă opinia în funcție de sprijinul acestui sau acelui partid, mereu și doar pentru câștig personal, ar trebui să caute în altă parte. Sunt o persoană serioasă și nu sunt o persoană care se mulează după cum bate vântul.”, a spus ea.

Meloni, care a devenit recent premierul cu cel mai lung mandat din istoria Republicii Italiene, se pregătește de confruntarea cu alegătorii la scrutinul de anul viitor. Ea a insistat că decizia de a sprijini rezistența ucraineană nu a fost luată pentru beneficii electorale, ci din considerente de interes național.

„Pentru mine, în acești ani, ar fi fost mai avantajos din punct de vedere electoral să nu sprijin Ucraina, decât să o fac. Nu am sprijinit Ucraina de dragul Kievului; am sprijinit Ucraina de dragul Romei.”, a spus Meloni.

Șefa executivului italian a concluzionat că prăbușirea normelor de drept internațional și înlocuirea lor cu legea celui mai puternic ar aduce prejudicii majore stabilității și intereselor economice ale Italiei.