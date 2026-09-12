Weekend cu două nunți în Guvern. Nume grele din politică, așteptate la evenimente

Două persoane aflate în apropierea actualului Guvern se căsătoresc sâmbătă, 12 septembrie, evenimente organizate la sute de kilometri distanță. Ana-Smărăndița Irina, șefa de cabinet a premierului interimar Ilie Bolojan, se căsătorește în Covasna cu directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, iar ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, are nunta la București cu interpreta Maria Mihali. La cele două evenimente sunt așteptați și lideri politici.

Weekendul aduce două nunți pentru persoane aflate în apropierea Guvernului, ambele programate sâmbătă, 12 septembrie. Unul dintre evenimente are loc în județul Covasna, iar celălalt în zona Băneasa din București.

La nunta Anei-Smărăndița Irina și a lui Valentin Ștefan este așteptat premierul interimar Ilie Bolojan. La evenimentul organizat pentru Alexandru Nazare și Maria Mihali ar putea participa, potrivit informațiilor apărute, și președintele Nicușor Dan.

Cele două nunți au loc într-o perioadă în care discuțiile politice sunt concentrate asupra viitorului Guvern, iar numele lui Alexandru Nazare a apărut inclusiv în contextul unei posibile nominalizări pentru funcția de premier.

Ana-Smărăndița Irina este șefa de cabinet a premierului interimar Ilie Bolojan. Ea a fost numită în această funcție în iulie 2025, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Decizia a fost semnată de Ilie Bolojan și publicată în Monitorul Oficial.

Înainte de a ajunge la Palatul Victoria, Ana-Smărăndița Irina a lucrat în administrație și în cadrul unor companii de stat. La Poșta Română a ocupat funcția de Head of Strategy Management, după ce anterior fusese consilier al directorului general al companiei. De asemenea, a făcut parte din consilii de administrație ale unor societăți din sectorul energetic.

Ana-Smărăndița Irina a fost implicată și în politica liberală. Ea provine din zona Tineretului Național Liberal și a ocupat, în trecut, o funcție de conducere în cadrul TNL Sector 1.

Cei doi au și un trecut profesional comun, din perioada în care Ana-Smărăndița Irina lucra în cadrul companiei. Irina Ana Smărăndița a absolvit Afaceri și Management la Birmingham City University, unde a studiat între 2014 și 2017, iar ulterior a acumulat peste trei ani de experiență într-o bancă de investiții din Marea Britanie.

Din iunie 2021 a fost angajată la Compania Națională Poșta Română. Potrivit CV-ului publicat pe LinkedIn, în primii doi ani a ocupat funcția de consilier al directorului general, iar din februarie 2023 a condus departamentul de strategie.

Valentin Ștefan conduce Poșta Română din 2021, într-o perioadă în care compania a trecut printr-un proces amplu de transformare și modernizare. Numele său a fost asociat atât cu proiectele de reorganizare și eficientizare ale companiei de stat, cât și cu unele controverse.

Ana-Smărăndița Irina a ajuns în atenția publică și în urma unui scandal din perioada în care lucra la Poșta Română. Potrivit revistei Unica, ea a fost acuzată că, pe 8 martie 2023, ar fi călătorit la Paris pe bani publici împreună cu Valentin Ștefan, actualul director general al Poștei Române și viitorul său soț. Deplasarea ar fi fost prezentată drept o „delegație de lucru la Ambasada României în Franța”, însă au existat acuzații potrivit cărora ar fi fost vorba, de fapt, despre o excursie.

Ana-Smărăndița Irina și Valentin Ștefan se căsătoresc sâmbătă, 12 septembrie, în județul Covasna. Evenimentul este privat, iar locația exactă și lista completă a invitaților nu au fost făcute publice. Potrivit surselor Antena 3 CNN, la nuntă este așteptat și Ilie Bolojan.

Premierul interimar ar urma astfel să participe la nunta șefei sale de cabinet.

Evenimentul are loc în aceeași zi în care un alt membru al Guvernului, ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare, se căsătorește la București.

În Capitală, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, se căsătorește cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară originară din Maramureș. Maria Mihali are 30 de ani și a crescut în Baia Mare. Repertoriul său cuprinde muzică populară, pricesne, muzică religioasă, folk creștin și colinde.

Artista a colaborat mai mulți ani cu grupul folcloric Iza și a participat la spectacole și festivaluri organizate atât în România, cât și în străinătate. În 2016, Maria Mihali a câștigat Trofeul Festivalului de Folclor „Lucreția Ciobanu”, desfășurat la Sibiu.

Pe lângă activitatea artistică, viitoarea soție a ministrului Finanțelor are și studii economice. A absolvit Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a urmat un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor. Maria Mihali a povestit că, deși s-a pregătit în domeniul economic, a ales să nu continue profesional în această direcție și să se concentreze asupra muzicii.

În 2026, artista a absolvit și Universitatea Națională de Muzică din București. Pentru lucrarea de licență a ales tema „Muzică de nuntă din Maramureș: Săpânța, Borșa, Baia Mare”. Subiectul ales este legat de zona din care provine și de tradițiile muzicale pe care le-a promovat de-a lungul carierei.

Alexandru Nazare este cu aproximativ 16 ani mai în vârstă decât Maria Mihali. Ministrul s-a născut la 25 iunie 1980, la Onești, județul Bacău, și a păstrat în general discreția în privința vieții personale. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani. Începând din 2024, au apărut mai des împreună la evenimente publice, iar în 2025 s-au logodit. Potrivit relatărilor din presa mondenă și politică, Alexandru Nazare și Maria Mihali participă frecvent la slujbe și vizitează mănăstiri.

Nunta lui Alexandru Nazare și a Mariei Mihali are loc sâmbătă, 12 septembrie, în zona Băneasa din București, potrivit surselor Antena 3 CNN. Evenimentul este unul discret, la care sunt așteptați apropiați ai celor doi, dar și persoane din mediul politic.

Potrivit informațiilor publicate despre nuntă, ceremonia religioasă se desfășoară la o biserică din București, iar petrecerea este organizată ulterior la un restaurant din Capitală. Printre invitații despre care există informații că ar putea participa se numără și președintele Nicușor Dan. Sorin Grindeanu a anunțat, în schimb, că nu va putea ajunge la eveniment.

Nunta are loc într-o perioadă în care Alexandru Nazare se află în centrul discuțiilor politice privind viitorul Guvern. Numele ministrului interimar al Finanțelor a fost vehiculat inclusiv ca posibilă variantă pentru funcția de premier.