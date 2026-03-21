Cine e partenera lui Alexandru Nazare. Ministrul de Finanțe trăiește o poveste de dragoste cu o artistă de muzică populară

Alexandru Nazare trăiește o relație discretă, dar vizibilă în spațiul public, alături de Maria Mihali, o interpretă de muzică populară cunoscută în zona Maramureșului. Imaginile publicate de aceasta alături de ministrul de Finanțe pe rețelele de socializare indică faptul că relația dintre cei doi este una serioasă și că sunt fericiți.

Alexandru Nazare și partenera sa sunt văzuți frecvent împreună în spațiul public, atât la evenimente, cât și în contexte religioase. Au fost observați inclusiv la slujbe, precum cele de la Mânăstirea Radu-Vodă, dar și la diverse manifestări publice sau sportive.

Fotografiile distribuite online îi surprind în ipostaze apropiate, fie îmbrățișați, fie în momente tandre. În unele dintre imagini, Maria apare sărutându-și logodnicul pe obraz, ceea ce întărește ideea unei relații consolidate.

Maria Mihali provine din Baia Mare și este artistă de muzică populară. În urmă cu aproximativ un deceniu, a obținut marele premiu la Festivalul „Lucreția Ciobanu”, potrivit cancan.ro, fapt care i-a adus recunoaștere în domeniu.

Pe lângă activitatea artistică, aceasta își construiește atent și imaginea publică. Pe rețelele de socializare, postează frecvent fotografii atât în costume tradiționale, cât și în ținute moderne, elegante, reflectând o combinație între stilul autentic și cel contemporan.

Relația dintre cei doi pare să se bazeze pe discreție și echilibru. În ceea ce privește călătoriile, aceștia aleg mai degrabă destinații apropiate, din țară sau din Europa, în locul unor vacanțe exotice îndepărtate, una dintre locațiile menționate fiind Lacul Como.

Toate aparițiile și detaliile publice indică faptul că Maria Mihail are un rol important în viața ministrului de Finanțe, fiind alături de acesta atât pe plan personal, cât și ca sprijin constant în parcursul său profesional. Relația lor se conturează ca una stabilă, construită în timp și susținută de valori comune.