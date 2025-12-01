Sport

Serie A: Napoli a învins AS Roma, scor 1-0. Neres, vedeta serii

Serie A: Napoli a învins AS Roma, scor 1-0. Neres, vedeta serii
Echipa italiană Napoli a obținut o victorie importantă duminică seara, în deplasarea de pe Stadio Olimpico, unde a învins AS Roma cu scorul de 1-0, în etapa a 13-a dinSerie A. Meciul a avut ritm, tensiune și un moment decisiv produs în prima repriză, suficient pentru ca formația lui Antonio Conte să plece acasă cu toate cele trei puncte.

Napoli a învins AS Roma

Golul care a făcut diferența a venit în minutul 36 și i-a aparținut lui David Neres. Lansat pe contraatac după o greșeală de poziționare a defensivei romane, brazilianul a finalizat simplu în fața portarului Mile Svilar. A fost o fază construită rapid, în stilul caracteristic al lui Napoli, care a știut să exploateze spațiile lăsate de Roma în momentul în care gazdele împinseseră jocul prea mult în atac.

AS Roma, venit în acest meci din postura de lider pentru prima dată după zece ani, a încercat să revină în joc după golul încasat. Echipa lui Daniele De Rossi a avut posesia în mare parte din repriza secundă, însă ocaziile clare au fost puține. Napoli s-a apărat organizat, cu liniile compacte, iar atunci când a avut șansa, a ieșit pe contraatac, punând din nou presiune pe defensiva romană.

Un meci dificil

Højlund a avut o oportunitate bună de a face 2-0, însă Svilar a intervenit la timp. Pe final, Matteo Politano a ratat o situație promițătoare, alegând un șut direct în portar, în locul unei pase către un coechipier mai bine poziționat. Roma a avut cea mai mare ocazie în minutul 90, când Paulo Dybala a șutat pe jos, dar portarul Vanja Milinković-Savić a respins salvator.

SSC Napoli



AS Roma - Napoli s-a încheiat cu 0-1

În ciuda eforturilor gazdelor, AS Roma – Napoli s-a încheiat 0-1, rezultat care schimbă configurația din vârful clasamentului. Cu această victorie, Napoli urcă pe locul al doilea, cu 28 de puncte, la egalitate cu AC Milan, care rămâne pe primul loc datorită rezultatului direct. Inter Milano completează podiumul, cu 27 de puncte.

AS Roma, care spera să își păstreze poziția de lider, coboară pe locul patru, tot cu 27 de puncte, dar cu un golaveraj inferior formației lui Simone Inzaghi.

