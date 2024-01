Antonio Conte revine în fotbalul italian. Tehnicianul a acceptat oferta rossonerilor

Antonio Conte a acceptat oferta celor de la AC Milan. În vârstă de 54 de ani Conte va ajunge pe banca tehnică a rossonerilor în sezonul următor. Ultima echipă a antrenată de italian a fost Tottenham Hotspur. Tehnicianul are în palmares 4 titluri de campion în Serie A, 3 cu Juventus și unul cu Internazionale Milano.

Potrivit presei din Peninsulă, Antonio Conte îl va înlocui pe Stefano Pioli aflat pe banca celor de la Milan din octombrie 2019. După despărțirea de Tottenham, tehnicianul italian a decis să ia o pauză de la antrenorat. Stă pe tușă din primăvara anului 2023, iar până în sezonul viitor din Serie A nu va antrena nicio echipă.

🚨 Antonio Conte has agreed a deal to become the new AC Milan coach next season.

(Source: Telelombardia) pic.twitter.com/Yk0xRUCrDU

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 30, 2024